LATAM apresenta nova cabine Economy dos 787-9 com investimento de US$ 15 milhões

grupo receberá quatro novas aeronaves com o novo interior para as operações internacionais no Brasil e no Chile (LATAM)

O grupo LATAM acaba de apresentar a nova cabine Economy das aeronaves Boeing 787-9 que serão entregues direto de fábrica em 2024. Com investimento de US$ 15 milhões, as melhorias incluem assentos com couro reciclado e novo sistema de entretenimento a bordo, com telas de 12 polegadas em alta definição e conexão bluetooth para fones de ouvido. Ao todo, quatro aeronaves do modelo serão entregues em 2024, totalizando um investimento de US$ 60 milhões. As aeronaves serão direcionadas para as operações internacionais do grupo LATAM no Brasil e no Chile.

“Oferecemos o calor e a hospitalidade da América do Sul ao mundo com uma cabine renovada e um sistema de entretenimento incomparável. Essas melhorias refletem o espírito único e o orgulho que o grupo LATAM tem por essa região”, afirma Jaime Cornejo, gerente de Cabine, Entretenimento de Bordo e Conectividade do Grupo LATAM Airlines.

Além de mais conforto, os novos assentos com couro reciclado permitem economia de até 60% nas emissões de carbono em sua produção e redução de até 55% no uso de água e solo. Esse material, vale lembrar, já foi incorporado nos assentos de toda a frota narrow body (aeronaves de corredor único) do grupo LATAM.

As melhorias no sistema de entretenimento a bordo também incluem a incorporação de um novo mapa 3D interativo da Panasonic’s Arc™, que permite ao passageiro obter informações detalhadas sobre a região sobrevoada. A conexão com bluetooth para fones de ouvido, vale lembrar, facilita o acesso à maior plataforma de conteúdo a bordo da América do Sul, que inclui mais de 170 filmes, 550 episódios de programas de televisão, 100 álbuns de música e conteúdos exclusivos da HBO Max, Paramount+ e Disney+.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

