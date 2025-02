LATAM aumenta em quase 13% o número de voos para os principais destinos do Carnaval 2025 Salvador, Recife e Rio de Janeiro ganham voos extras da LATAM, que espera embarcar no Brasil mais de 11 mil pessoas durante o maior feriado nacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/02/2025 - 13h02 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h02 ) twitter

Salvador, Recife e Rio de Janeiro ganham voos extras da LATAM no Carnaval Divulgação LATAM

Para transportar 11,3 mil passageiros durante o maior feriado prolongado do Brasil, a LATAM decidiu aumentar em 12,6% o número de voos programados entre 27 de fevereiro e 1º de março para os três principais destinos do Carnaval 2025: Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Os incrementos em relação à semana anterior, de operação regular, foram planejados para as rotas Guarulhos-Galeão, Congonhas-Salvador, Galeão-Salvador e Congonhas-Recife. Por meio dos aeroportos de São Paulo (Guarulhos e Congonhas), a LATAM conecta mais de 50 outras cidades de todo o Brasil.

Outro destaque é a operação extra da LATAM para o retorno do feriado. Para a Quarta-Feira de Cinzas, em 5 de março, a companhia programou um aumento de 13% nas rotas que levarão os passageiros de volta para casa, na comparação com a semana anterior.

“O cliente está bem servido com a nossa malha aérea fortalecida para o Carnaval 2025. Além de sermos a empresa que mais criou assentos no Brasil nos últimos dois anos, estamos voando para 52 aeroportos no país, a maior rede da nossa história”, analisa Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

MAIS AVIÕES

‌



Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%. É esse o resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023.

MAIS VOOS E ASSENTOS

‌



Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no País, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK*) no Brasil.

‌



MAIS FUNCIONÁRIOS E CAPACITAÇÃO

O número de funcionários da LATAM no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a LATAM deu início às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação no País.

MAIS CLIENTES

Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com quase 39% de participação (RPK**) no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago, e fechou o ano liderando o setor aéreo internacional do Brasil com 23,6% de participação de mercado (RPK**), também segundo a Anac.

