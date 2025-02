LATAM exibirá nos voos ‘Ainda Estou Aqui’ e outros 15 filmes indicados ao Oscar 2025 LATAM Play oferece acesso gratuito a mais de 300 filmes e mil episódios de séries, com conteúdos de plataformas, como Disney+, Max e Paramount+, além de 1,5 mil músicas e conteúdos infantis e de leitura Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LATAM: 'Ainda Estou Aqui' a bordo Divulgação LATAM

O LATAM Play, maior catálogo da América do Sul de entretenimento de bordo, exibe nos próximos meses 16 filmes indicados ao Oscar 2025 em diferentes categorias da premiação. Estarão a bordo 6 dos 10 títulos indicados ao Oscar de Melhor Filme, incluindo o filme Brasileiro “Ainda Estou Aqui”.

Confira abaixo a lista completa de indicados ao Oscar 2025 que já estão ou estarão disponíveis em breve no LATAM Play:

AINDA ESTOU AQUI - Uma mulher casada com um ex-político durante a ditadura militar no Brasil é obrigada a se reinventar e a traçar um novo destino para si e os filhos depois que a vida de sua família é impactada por um ato violento e arbitrário. Indicado nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres. Estará disponível no LATAM Play em maio. O BRUTALISTA - Quando o visionário arquiteto László Toth e sua esposa Erzsébet fogem da Europa do pós-guerra em 1947 para reconstruir seu legado e testemunhar o nascimento da América moderna, suas vidas são mudadas por um misterioso e rico cliente. Indicado nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. Estará disponível no catálogo em abril. CONCLAVE - O Cardeal Lawrence é encarregado de liderar um dos eventos mais secretos e antigos do mundo, a seleção de um novo Papa, onde ele se encontra no centro de uma conspiração que pode abalar os próprios alicerces da Igreja. Concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Design de Produção, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Figurino. Entrará no catálogo em março. DUNA: PARTE II - Diante da difícil escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, Paul Atreides, agora ao lado de Chani e dos Fremen, dará tudo de si para evitar o futuro terrível que só ele pode prever. Indicado nas categorias Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Trilha Sonora Original. Já disponível no LATAM Play. EMILIA PÉREZ - No México, uma advogada recebe uma oferta inesperada para ajudar um temido chefe de cartel a se aposentar de seus negócios e desaparecer para sempre, tornando-se a mulher que ele sempre sonhou ser. Concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Mixagem de Som e Melhor Filme Internacional. Estará disponível em fevereiro. WICKED - Elphaba, uma jovem incompreendida por causa da pele verde, e Glinda, uma jovem popular, se tornam amigas na Universidade de Shiz, na Terra de Oz. Após um encontro com o Maravilhoso Mágico de Oz, a amizade delas chega a uma encruzilhada. Concorre a Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção Original. Estará no catálogo em março. A VERDADEIRA DOR - Dois primos que não se dão bem se reúnem para uma excursão pela Polônia para homenagear sua amada avó. A aventura toma um rumo diferente quando as antigas tensões deles ressurgem contra o pano de fundo de sua história familiar. Indicado nas categorias Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Original. Estará disponível em fevereiro. MARIA - Maria Callas, a maior cantora de ópera do mundo, vive os últimos dias de sua vida na Paris dos anos 1970, enquanto se confronta com a sua identidade e vida. Indicado na categoria Melhor Fotografia, estará disponível em março. NOSFERATU - Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável. Concorre nas categorias Melhor Figurino, Maquiagem e Cabelo, Direção de Arte e Fotografia. Estará disponível em abril. DIVERTIDA MENTE 2 - Enquanto Riley tenta se adaptar à adolescência e às novas emoções, suas antigas emoções tentam se adaptar à possibilidade de serem substituídas. Indicado a Melhor Animação, já está no catálogo LATAM Play. MEMÓRIAS DE UM CARACOL - Um livro de memórias agridoce de uma mulher melancólica chamada Grace Pudel - uma colecionadora de caracóis, romances e porquinhos-da-índia. Concorre a Melhor Animação e entrará no catálogo em maio. O ROBÔ SELVAGEM - Após um naufrágio, um robô inteligente chamado Roz fica preso em uma ilha desabitada. Para sobreviver ao ambiente hostil, Roz se une aos animais da ilha e cuida de um bebê ganso órfão. Indicado nas categorias Animação, Som e Trilha Sonora, entrará no catálogo ainda em janeiro. TRILHA SONORA PARA UM GOLPE DE ESTADO - Jazz e descolonização se entrelaçam nessa montanha-russa que reescreve o episódio da Guerra Fria que levou os músicos Abbey Lincoln e Max Roach a invadir o Conselho de Segurança da ONU em protesto contra o assassinato de Patrice Lumumba. Indicado a Melhor Documentário. Entrará no catálogo em maio. SUGARCANE - Uma investigação sobre abuso e desaparecimento de crianças em uma escola residencial indiana desencadeia um acerto de contas na vizinha Sugarcane Reserve. Concorre a Melhor Documentário e estará disponível no catálogo em março. GLADIADOR II - Após ter seu lar conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma, Lucius é forçado a entrar no Coliseu e deve olhar para o seu passado para encontrar força para devolver a glória de Roma ao seu povo. Indicado na categoria Melhor Figurino e estará disponível em março. ALIEN: ROMULUS - Enquanto exploram as profundezas de uma estação espacial abandonada, um grupo de jovens colonizadores espaciais se depara com a forma de vida mais aterrorizante do universo. Indicado na categoria Efeitos visuais. Já disponível no catálogo LATAM Play.

O LATAM Play oferece acesso gratuito a mais de 300 filmes e mil episódios de séries, com conteúdos de plataformas, como Disney+, Max e Paramount+, 1,5 mil músicas e conteúdos infantis e de leitura, além de transmissão ao vivo dos canais Globo, GloboNews, Multishow e Gloob (em voos nacionais no Brasil) para os passageiros desfrutarem durante as viagens.

‌



A plataforma está disponível acessando a rede LATAM Play via celular e escaneando o QR indicado na poltrona, ou pelo site play.latam.com nos voos a bordo de aeronaves da família Airbus A320, ou diretamente nas telas individuais das poltronas das aeronaves Boeing 787 e 777.

LATAM É REFERÊNCIA MUNDIAL EM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

‌



Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo LATAM foi reconhecido com a classificação máxima na categoria de companhias aéreas globais do Ranking APEX 2025 , o “Five Star Global Airline”. Os passageiros destacaram a companhia entre um milhão de voos e mais de 600 companhias aéreas, considerando diferentes aspectos como a comodidade dos assentos, serviço de cabine, entretenimento a bordo, gastronomia, salas de aeroporto (salões VIP), conexão Wi-Fi, entre outros.

A companhia também foi reconhecida em 2024 como “Companhia Aérea Líder da América do Sul de 2024” (em inglês, South America’s Leading Airline) por sua constante renovação de cabines, incorporação de tecnologias em toda a experiência de viagem e proposta gastronômica no World Travel Awards , também conhecido como o Oscar da indústria de viagens.

‌



As conquistas se somam a outras recentes, como o reconhecimento à LATAM pelo terceiro ano consecutivo com o prêmio de “Melhor Serviço de Alimentos e Bebidas a Bordo” no APEX Best In Airline Awards ; por “Inovação em Catering do Ano”, “Melhor Sustentabilidade a Bordo” e “Melhor Entretenimento a Bordo” no Onboard Hospitality ; como Melhor Serviço de Alimentação por uma Transportadora para a América do Sul em 2024 (em inglês, Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024) pelo quinto ano na PAX International Magazine ; e como companhia aérea do ano no quesito design (em inglês, Design Airline of the year South América 2024) no The Design Air Awards 2024 .

Sobre o Grupo LATAMA LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.