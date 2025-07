LATAM investe mais de US$ 40 milhões na renovação de 37 aeronaves de sua frota Airbus A319 Trabalhos de modernização (retrofit) começaram no mês de maio e previsão é que sejam concluídos entre o final de 2026 e o início de 2027 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/07/2025 - 16h16 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h16 ) twitter

Modernização (retrofit) no interior das aeronaves Divulgação LATAM

Com o objetivo de melhorar a experiência de viagem dos passageiros, o Grupo LATAM acaba de anunciar que está renovando o interior da cabine de 37 aeronaves de sua frota Narrow Body (aeronaves de corredor único) de modelos Airbus A319, o que demanda um investimento superior a US$ 40 milhões.

Essas renovações – ou retrofit, no termo aeronáutico – incluem novos assentos (Collins Meridian), com mais conforto, reclináveis e com apoio de cabeça, melhores espaços para guardar itens pessoais, novos pontos de conexão USB A e USB C para dispositivos eletrônicos e suporte para celulares e tablets. Todas as aeronaves contarão com Wi-Fi e LATAM Play para entretenimento nos dispositivos pessoais.

Além disso, a LATAM conta com cabines Premium Economy e Economy diferenciadas e com a última geração de design, sendo este o primeiro programa a adotar essa nova definição. A inspiração dessa nova geração vem da natureza, das paisagens, da arquitetura e da cultura urbana da América do Sul. Foram utilizadas técnicas de construção, cores, texturas e recursos da região para desenvolver os novos designs dos estofados dos assentos, carpetes, cortinas, laminados da cabine, entre outros.

“Com essa renovação de 19 aeronaves narrow body para rotas domésticas e internacionais no Peru e Equador, e 18 para o mercado brasileiro, não estamos apenas modernizando nossa frota, mas também levando a essência da América do Sul para o interior de nossos aviões”, afirma Jaime Cornejo, gerente de Interior de Cabines, Entretenimento a Bordo e Conectividade do Grupo LATAM Airlines. “Cada detalhe, desde os estofados inspirados em nossas paisagens até as texturas que remetem à nossa cultura, foi cuidadosamente selecionado. Esse investimento garante que parte da nossa frota esteja equipada com o que há de mais moderno em conforto e conectividade”.

O processo completo de renovação das aeronaves está sendo realizado nos centros de manutenção de São Carlos (Brasil), Lima (Peru) e Santiago (Chile). Com início em 7 de maio, a conclusão está prevista para o período entre o final de 2026 e o início de 2027, já que cada retrofit leva, em média, de duas a três semanas para ser finalizado.

É importante destacar que esses retrofits se somam a outros já anunciados pela LATAM em aeronaves Boeing 787, que demandaram um investimento de US$ 360 milhões e incluem cabines renovadas, com destaque para as suítes Recaro R7 na Premium Business, que oferecem mais conforto e privacidade — com portas deslizantes — e designs inspirados na beleza natural da América do Sul. Com isso, a LATAM se torna a primeira companhia da América do Sul a oferecer essa nova experiência.

Essa renovação do Boeing 787 também se estende aos assentos da classe Economy, que passarão a contar com poltronas de última geração, projetadas ergonomicamente para oferecer mais espaço e conforto. Além disso, haverá entretenimento a bordo e melhorias no design.

