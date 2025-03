LATAM Pass revela quais foram os destinos mais resgatados com milhas para o Carnaval 2025 São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre foram os destinos nacionais mais resgatados; Santiago, Buenos Aires, Miami, Montevidéu e Lisboa são os preferidos para quem decidiu fugir da folia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 17h11 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h11 ) twitter

LATAM Pass: destinos mais resgatados com milhas para o Carnaval 2025 Divulgação LATAM

Um levantamento do LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, revela que São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre foram os destinos com o maior número de passagens aéreas resgatadas com milhas para o período do Carnaval 2025, de 27 de fevereiro a 5 de março.

O mesmo relatório aponta que Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Miami (EUA), Montevidéu (Uruguai) e Lisboa (Portugal) foram as principais escolhas para quem decidiu fugir da folia.

“São Paulo foi o destino mais resgatado com milhas porque têm ganhado relevância com o seu carnaval de rua, mas também porque é onde está o nosso maior centro de conexões para mais de 50 aeroportos no Brasil e mais de 20 no exterior. Logo na sequência desta lista aparecem as outras quatro cidades mais resgatadas para as viagens nesse carnaval: Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre”, analisa Martin Holdschmidt, diretor geral do LATAM Pass no Brasil.

‌



VOOS EXTRAS PARA O CARNAVAL 2025

A LATAM vai transportar 11,3 mil passageiros durante o maior feriado prolongado do Brasil. Por isso, a companhia ampliou em mais de 12% o número de voos programados de 27 de fevereiro a 1º de março para Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

‌



Atualmente, o LATAM Pass oferece aos clientes várias formas de acumular milhas. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em milhas todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com pontos.

Em dezembro de 2022, a LATAM também lançou o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, com a garantia de uma quantidade de milhas mensais a depender do plano escolhido por ele. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em milhas as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Em julho de 2024, o programa lançou uma parceria com o Premmia para converter em milhas LATAM Pass o que foi acumulado em produtos e serviços dos Postos Petrobras. No mesmo mês, anunciou uma nova possibilidade, converter as compras realizadas no site da Amazon.com.br em milhas LATAM Pass.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.