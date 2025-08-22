LATAM promove evento para impulsionar cultura de melhoria contínua na manutenção aeronáutica Evento interno foi promovido no LATAM MRO, em São Carlos, e reuniu mais de 1,2 mil colaboradores de diferentes regiões do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/08/2025 - 15h21 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h21 ) twitter

Funcionários da LATAM apresentaram suas inovações durante o Expo Mantra 2025 Divulgação LATAM

O LATAM MRO de São Carlos (SP), maior centro de manutenção de aeronaves da América do Sul, recebeu entre 19 e 21 de agosto o Expo Mantra 2025, evento que reuniu mais de 1,2 mil colaboradores da LATAM de diferentes regiões do Brasil.

Inspirado no formato de uma “feira de ciências”, o encontro apresentou mais de 20 projetos já implementados pelos próprios funcionários, organizados em estandes que seguiram quatro metodologias de melhoria contínua: Poka Yoke, Ver & Agir, 5S e Trabalho Padronizado. Entre as inovações expostas, destacam-se o jogo interativo em realidade virtual para treinamento seguro de ambientação, melhorias na medição de pressão de combustível e o reaproveitamento de lonas de pintura. A programação contou ainda com workshops sobre inovação e eficiência.

O evento consolida o Mantra, programa criado em 2022 pela diretoria de Manutenção da LATAM Brasil para capacitar e dar autonomia aos colaboradores no desenvolvimento de soluções que aprimorem a manutenção aeronáutica. “Ao fornecer ferramentas e metodologias, a LATAM transforma seus colaboradores em agentes de mudança, incentivando-os a identificar e resolver desafios do dia a dia”, explica Ana Paula Sandoval, coordenadora sênior de Projetos de Manutenção da LATAM Brasil.

Desde sua criação, o programa já apresenta resultados expressivos: em 2022 foram cadastradas cerca de 5 mil iniciativas, número que saltou para mais de 100 mil em 2024, apoiado por um aplicativo interno exclusivo.

“O Expo Mantra é a materialização da cultura de melhoria contínua da LATAM, mostrando como o conhecimento e a experiência dos colaboradores são motores da evolução e da excelência da manutenção aeronáutica”, conclui Ana Paula.

LATAM MRO DE SÃO CARLOS (SP)

Com 95 mil m², sete hangares e 22 oficinas, o LATAM MRO de São Carlos (SP) é o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul, e responde por mais de 60% das manutenções programadas da frota LATAM, empregando cerca de 2 mil profissionais.

É homologado por autoridades internacionais como EASA (Europa), FAA (EUA) e DGAC (Chile). Desde 2019, utiliza drones com inteligência artificial para inspeções de aeronaves – processo 12 vezes mais rápido que o método tradicional e totalmente digital.

Em novembro de 2024, a LATAM anunciou investimento de R$ 40 milhões em um novo hangar dedicado à manutenção de Boeing 787 Dreamliner e Airbus A320, com inauguração prevista para setembro de 2025 e geração de cerca de 300 novos empregos.

