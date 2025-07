LATAM registra crescimento de 17% no número de passageiros no Rio Grande do Sul e anuncia investimentos Aérea já transportou mais de meio milhão de pessoas no estado entre janeiro e maio e prepara aumento na oferta de voos para o segundo semestre Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 13h14 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h14 ) twitter

LATAM: mais de 1 milhão de passageiros em voos domésticos com origem ou destino no RS

A LATAM segue em ritmo acelerado no Rio Grande do Sul. De janeiro a maio deste ano, a companhia já transportou mais de 1 milhão de passageiros em voos domésticos com origem ou destino em Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul e Pelotas — um crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024, quando transportou 857 mil pessoas.

Atualmente, a LATAM lidera a aviação comercial doméstica do Rio Grande do Sul, com market share de 36,5%. Nos voos internacionais, elevou sua participação de 27% para quase 40%. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“O crescimento da LATAM no Rio Grande do Sul reflete nosso compromisso com o estado e a confiança na sua relevância para os negócios e o turismo. Nos últimos meses, nosso investimento tem ocorrido como nunca antes, e a recente retomada das operações diretas do estado com Peru e Chile oferece mais conforto e oportunidades de conexões aos clientes”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil. “Neste ano, também celebramos a plena recuperação das operações no estado após as enchentes de 2024, quando atuamos com o programa Avião Solidário no transporte gratuito de animais, voluntários e ajuda humanitária”.

CRESCIMENTO NO SEGUNDO SEMESTRE

O bom desempenho é reflexo da retomada da demanda e do fortalecimento da malha aérea da LATAM no Rio Grande do Sul. E vem mais por aí: ao longo do segundo semestre, a companhia vai ampliar de 157 para 230 os voos semanais no estado, um aumento de 46% na sua operação doméstica e internacional.

Destaque para a inauguração das rotas Porto Alegre-Belo Horizonte (14 frequências semanais), Porto Alegre-Florianópolis (7 frequências semanais) e Porto Alegre-Buenos Aires/Aeroparque (3 voos por semana). Além da ampliação das rotas Porto Alegre-Curitiba (de 7 para 12 frequências semanais), Porto Alegre-Galeão (de 17 para 28) e Porto Alegre-Brasília (de 14 para 21).

Todas as passagens estarão disponíveis nos próximos dias em latam.com e demais canais.

LATAM MAIS PRÓXIMA DO TRADE DE TURISMO GAÚCHO

A LATAM escolheu Porto Alegre para sediar seu primeiro roadshow de 2025 , em maio. O evento reuniu 120 agentes e gestores e teve como objetivo capacitar e valorizar agentes de viagens na expansão do turismo nacional, além de destacar a importância da capital gaúcha para a malha aérea e para a estratégia comercial da companhia, sobretudo após a retomada das operações locais pós-enchentes.

A LATAM E O BRASIL

Graças ao investimento contínuo em pessoas, produtos, tecnologia, frota e conectividade, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Também é a companhia aérea preferida dos viajantes corporativos, ocupando o primeiro lugar no ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Atualmente, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no país, com voos regulares para 55 aeroportos em todas as regiões do Brasil. Somente em 2025, já inaugurou 4 novas rotas nacionais e adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado doméstico.

No mercado internacional, é a companhia que mais conecta o Brasil ao exterior, com voos próprios para 90 destinos fora do país. Em 2025, já adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado internacional.

A expansão da malha internacional da LATAM também é fruto da sua parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com foco em ampliar a conectividade internacional do Brasil e promover os destinos turísticos nacionais nos mercados de origem dos voos operados pela companhia.

