Latam suspende venda de passagens de voos para aeroporto de Porto Alegre O Salgado Filho está fechado desde 3 de maio devido aos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, sem previsão de reabertura

Aeroporto de Porto Alegre está fechado desde 3 de maio (MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/05/2024)

Por determinação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil, a Latam suspendeu temporariamente e em caráter emergencial a venda de passagens que tenham como origem ou destino o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). O aeroporto está fechado desde 3 de maio devido aos impactos das enchentes no estado, sem previsão de reabertura.

Segundo a companhia, o cliente com passagens de/para Porto Alegre deve conferir o status de seu voo e, caso ele tenha sido cancelado, ele deve realizar a autogestão da sua viagem diretamente na seção Minhas Viagens do site latam.com.

“Nesse caso, o cliente pode alterar sem custos a sua passagem para os aeroportos de Florianópolis (SC), Caxias do Sul (RS) ou Jaguaruna (SC), ou ainda solicitar o reembolso integral do bilhete. O cliente que já possui passagem adquirida para Caxias do Sul e Passo Fundo deve conferir o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto. Em ambos os casos, o status do voo pode ser consultado aqui”, afirma a Latam em nota.

A companhia opera de 10 a 31 de maio um total de 126 voos extras entre São Paulo (SP) e os aeroportos de Jaguaruna (SC), Florianópolis (SC) e Caxias do Sul (RS). “A medida foi tomada para manter Porto Alegre (RS) e a sua região metropolitana conectada com o restante do Brasil e atendida em suas necessidades de transporte de pessoas e cargas por meio de aeroportos próximos. Qualquer nova programação de voos extras para a região será comunicada pela Latam”, informa a empresa.

