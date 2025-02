Maior província do Canadá, Ontário suspende contrato de US$ 100 milhões com spaceX de Elon Musk Decisão vem em resposta à taxação dos Estados Unidos sobre país vizinho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/02/2025 - 13h58 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h56 ) twitter

Ontário suspende contrato com Starlink, de Elon Musk Arquivo pessoal Elon Musk

A guerra tarifária global promovida pelo presidente americano Donald Trump tem levantado protestos e reações em alguns países. Ontário, a maior província do Canadá, anunciou que rescindirá um contrato de US$ 100 milhões com a SpaceX de Elon Musk, integrante do governo Trump, para fornecer internet de alta velocidade para áreas remotas, como parte da resposta da província às tarifas dos Estados Unidos, anunciou o premiê Doug Ford.

Ford, que também está em campanha como líder do Partido Conservador Progressista em uma eleição antecipada, fez o anúncio na manhã desta segunda-feira (3) como premier.

“Nós rasgaremos o contrato da província com a Starlink”, escreveu Ford em uma declaração. “Ontário não fará negócios com pessoas empenhadas em destruir nossa economia.”

O acordo foi definido para levar o sistema de internet via satélite Starlink da SpaceX a 15.000 instalações nas áreas rurais e no norte de Ontário, informa o Toronto Star.

‌



Ford também anunciou que Ontário proibirá todas as empresas americanas de celebrar contratos provinciais até que as tarifas dos EUA sobre produtos canadenses sejam removidas.

“Todos os anos, o governo de Ontário e suas agências gastam US$ 30 bilhões em aquisições”, escreveu ele.

‌



“As empresas sediadas nos EUA agora perderão dezenas de bilhões de dólares em novas receitas. Elas só têm o presidente Trump para culpar.”

A líder liberal de Ontário, Bonnie Crombie, vem pedindo há semanas que a Ford cancele o acordo com a Starlink e disse que está feliz que isso finalmente esteja acontecendo.

