Manutenção de aeronaves: carreiras que impulsionam a busca da excelência da Air France

Equipes trabalham 24/7, seja no solo, na pista, em oficinas ou em hangares especializados Divulgação Air France

Na Air France Industries, 7.600 especialistas cumprem uma missão diária essencial: manter as mais de 200 aeronaves da frota da Air France - bem como aquelas confiadas às equipes pelas companhias aéreas clientes - em condições de excelência. Essas equipes apaixonadas e especializadas realizam atividades de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para garantir a aeronavegabilidade da frota.

Uma ampla gama de habilidades únicas

Por trás dessa atividade estratégica, há uma diversidade de profissões: mecânicos e técnicos que trabalham em equipamentos, motores, aeronaves, aviônica ou estruturas; engenheiros e analistas envolvidos na manutenção preditiva; especialistas em logística; aprendizes e seus mentores. Esses especialistas trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana, seja no solo, na pista, em oficinas ou em hangares especializados. Cada um deles desempenha um papel fundamental e contam com uma expertise exclusiva, permitindo que a empresa opere mais de 1.000 voos diários com total segurança.

‌



Projetos ambiciosos para o futuro

As equipes da Air France Industries estão constantemente inovando. Em 2025, além das tarefas habituais, começarão a implementar novos projetos importantes, como:

‌



A implantação da nova suíte La Première da Air France, com a renovação completa dos Boeing 777-300, em todas as cabines.

A instalação de antenas de satélite em todas as aeronaves da frota, possibilitando acesso gratuito à Internet de alta velocidade para todos os passageiros, usando a tecnologia Starlink.

Esses projetos de destaque fazem parte da iniciativa da Air France de elevar o nível do mercado e confirmam o papel central dos profissionais de manutenção na transformação da empresa.

As equipes da Air France Industries também continuarão a apoiar a modernização gradual da frota, com a integração de aeronaves de última geração menos poluentes e mais silenciosas. Em 2025, a Air France receberá cerca de vinte novos Airbus A350s e A220s. Em comparação com a geração anterior, essas aeronaves consomem 25% menos combustível, e suas emissões de CO2 são reduzidas na mesma proporção. Além disso, a pegada sonora foi reduzida em média em 33%.

‌



Para dar suporte a essa renovação da frota, que representa um investimento de mais de 1 bilhão de euros, a Air France Industries reforçará sua força de trabalho recrutando 450 posições neste ano.

Uma empresa comprometida com o emprego e a diversidade

A manutenção de aeronaves é uma atividade estratégica para o Grupo Air France-KLM e um verdadeiro impulsionador socioeconômico. Como o maior empregador privado da região de Île-de-France, o Grupo recruta e treina profissionais em funções de alto valor agregado, oferecendo perspectivas de carreira de longo prazo.

Em especial, a Air France oferece um programa robusto de aprendizado para ajudar jovens a encontrar emprego, que é apoiado por parcerias com escolas e associações. Em 2025, cerca de 300 novos aprendizes se juntarão às equipes e receberão treinamento no local de trabalho.

A diversidade e a inclusão também são fundamentais para a Air France. Por meio de sua parceria com a iniciativa “Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial” e seu 7º acordo sobre igualdade de gêneros no local de trabalho, a empresa está tomando medidas concretas para ter colaboradoras em cargos tradicionalmente masculinos. E a proporção de mulheres na manutenção de aeronaves na Air France dobrou nos últimos dez anos, refletindo o compromisso da empresa em apoiar essa mudança.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais players do transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.

A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, trabalhando para reduzir suas emissões de CO2 e apoiando projetos para absorver e armazenar o CO2 atmosférico em sumidouros naturais. Como parte do programa Air France ACT, a companhia aérea está comprometida a reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em 30% até 2030, em comparação com 2019. Essa ambição é apoiada por grandes investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração que consomem menos combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação ou a ampliação da eco-pilotagem.

