Motorista dorme e caminhão atinge avião em pátio do Aeroporto de Paris Veículo de limpeza colidiu com um A320 da easyJet estacionado no aeroporto de Paris-Orly Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 31/03/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caminhão de limpeza atinge A320 da easyJet Reprodução Nationale2infos

Um veículo de limpeza colidiu com um A320 da easyJet que ainda estava estacionado no aeroporto de Paris-Orly na manhã de segunda-feira.

🔴 Ce matin, à l’aéroport de Paris-Orly, un engin aéroportuaire chargé du nettoyage et de l’entretien du tarmac a percuté le fuselage d’un Airbus A320 d’easyJet.



▫️Selon les premières informations, le conducteur de l'engin se serait apparemment endormi au volant, sous réserve… pic.twitter.com/y3EVdl7hrP — air plus news (@airplusnews) March 31, 2025

De acordo com os primeiros relatos conhecidos, o motorista do caminhão dormiu ao volante. Uma investigação está em andamento para determinar as circunstâncias exatas.

A aeronave, que deveria voar de Paris para Roma esta manhã, foi encaminhada à manutenção.

De acordo com o Air Live, o voo U24813 para o Aeroporto FCO de Roma foi cancelado. A segurança dos passageiros e da nossa tripulação é nossa maior prioridade e um problema técnico com a aeronave não pôde ser resolvido”, disse em comunicado a companhia.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.