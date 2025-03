Mulheres bombeiras: 224 brigadistas protegem aeroportos e bancos do Brasil Profissionais se orgulham de ocupar um espaço que antes era dominado apenas por homens Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/03/2025 - 02h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h05 ) twitter

"A presença de mulheres bombeiras é uma conquista coletiva, e seguiremos trabalhando para ampliar essas oportunidades"

A presença feminina no Corpo de Bombeiros Militar brasileiro ainda é limitada, representando apenas 12,1%. O país conta com cerca de 63.644 bombeiros militares na ativa, dos quais 7.695 são mulheres, evidenciando a sub-representação feminina na área. No entanto, o Grupo Med+, maior empresa de emergências da América Latina, destaca-se por promover a inclusão e a diversidade em suas operações. Atualmente, a empresa conta com 1.398 mulheres em seu quadro de colaboradores, das quais 224 atuam como bombeiras, protegendo aeroportos, indústrias, shoppings e bancos de todo país. Além disso, 87% dos cargos de liderança da empresa são ocupados por mulheres, incluindo a CEO Bruna Lívia, que lidera a organização em um setor historicamente dominado por homens. “A presença de mulheres é uma conquista coletiva, e seguiremos trabalhando para ampliar essas oportunidades”, afirma a CEO.

O Grupo Med+ faz parte do Movimento Elas Lideram 2030, iniciativa do Pacto Global da ONU com a ambição de ter empresas comprometidas com a paridade de gênero na alta liderança até 2030.

Desde a contratação de sua primeira bombeira civil, Lusinete Carvalho Silva, em 1º de setembro de 2020, que segue no time até hoje, o Grupo Med+ tem avançado na inclusão feminina em áreas historicamente ocupadas por homens. Esse compromisso se fortaleceu em 9 de março de 2022, quando Isabel Cristina Fogaça da Silva e Leide Dayane Araújo Abreu tornaram-se as primeiras bombeiras de aeródromo da empresa, consolidando a presença feminina em um setor estratégico da segurança.

Além de ampliar as oportunidades para mulheres dentro da empresa, o Grupo Med+ é referência na formação de bombeiras de aeródromo no Brasil. Por meio de sua Organização de Ensino Especializada na Capacitação de Recursos Humanos para o Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (OE-SESCINC), certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a empresa já formou mais de 50 profissionais mulheres, contribuindo para a diversificação e qualificação do setor.

Entre as histórias de grandes mulheres dentro do time do Grupo Med+, a bombeira Juliane Silva destaca o orgulho de ocupar um espaço dominado por homens. “Passei por muitos desafios para ser aceita na profissão. A mulher sempre foi tida como o sexo frágil, mas eu quis provar que podia chegar onde quisesse. Hoje, ao ver mais mulheres conquistando espaço, sinto que estamos quebrando barreiras e incentivando outras a seguirem seus sonhos“, diz Juliane. A bombeira Jhenifer Borsuk também relembra os desafios e a satisfação de crescer na empresa. “Quando vi que o Grupo Med+ dava oportunidade para mulheres, meu coração se encheu de esperança. Eu fui atrás, me capacitei e conquistei meu espaço. Hoje, somos em mais mulheres, e mostramos todos os dias que somos tão capazes quanto qualquer outro profissional“, relata Jhenifer.

Hoje, somos em mais mulheres, e mostramos todos os dias que somos tão capazes quanto qualquer outro profissional"

O Grupo Med+ é uma das maiores empresas de emergências aeroportuárias da América Latina, com faturamento superior a R$ 1,8 bilhão e presente em 28 aeroportos do Brasil. Possui mais de 5 mil colaboradores em todo o país e atende mais de 56 milhões de pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, que trabalham ou transitam nos seguintes segmentos: aeroportos, estradas e grandes empresas. Em 2024 a companhia apresentou um crescimento de 150% em relação ao ano anterior, se consolidando com a empresa benchmark do segmento.

Atualmente, a companhia está entre as 4 melhores empresas para se trabalhar na área da saúde de acordo com o Great Place to Work (GPTW) no Brasil. Agora, o Grupo Med+ entrou no mercado de educação e atuará junto a 5,3 mil escolas e 3,5 milhões de alunos do Estado de São Paulo, com assistência psicológica.

O Grupo possui dentro da sua cultura, o capitalismo consciente que, na prática, usa a força das empresas, para servir ao desenvolvimento da humanidade, com o propósito de construir um mundo mais justo e pessoas em local de trabalho mais felizes, porém, sem perder de vista o lucro para os acionistas. Além disso, o Grupo Med+ acredita que as mulheres são grandes gestoras de pessoas. Atualmente, 87% dos cargos de liderança da companhia são ocupados por mulheres.

