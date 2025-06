Nasce o ‘Iberia GPT’, novo canal de recomendação de viagens no ChatGPT Entre as principais funcionalidades estão a busca flexível de voos, sugestões personalizadas de destinos, recomendações com base em orçamento e rotas multidestino Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/06/2025 - 14h54 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h54 ) twitter

Iberia lança assistente conversacional no ChatGPT Picasa / Iberia

A Iberia lançou o ‘ Iberia GPT’ , um novo assistente conversacional no ChatGPT que auxilia os clientes no planejamento de suas viagens de forma inspiradora, ágil e personalizada. Disponível a partir de hoje na GPT Store, esta solução se torna a primeira iniciativa deste tipo lançada por uma companhia aérea.

A companhia anunciou o lançamento durante o South Summit 2025, um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo da Europa. O novo canal de comunicação com os clientes, baseado em inteligência artificial, está disponível na GPT Store da OpenAI. Para testá-lo, basta acessar o ChatGPT e buscar por @Iberia ou “Iberia GPT” em Explorar GPTs.

Este canal reforça o histórico da Iberia na exploração de novos canais digitais inovadores — como fez em 2019 com o atendimento via WhatsApp — e consolida seu compromisso em explorar novas formas de comunicação, mantendo-se na vanguarda da inovação tecnológica e da experiência do cliente.

O Iberia GPT, que opera temporariamente fora dos canais tradicionais de atendimento ao cliente, foi desenvolvido como um espaço de exploração para pessoas que buscam inspiração ou precisam de orientação para encontrar opções alinhadas aos seus interesses, preferências ou orçamento. Entre as principais funcionalidades estão:

‌



Busca flexível de voos, com tolerância de até cinco dias antes ou depois das datas selecionadas.

Sugestões de destinos globais, regionais ou específicos, personalizadas conforme os interesses do viajante.

Recomendações com base em orçamento máximo, ajudando a encontrar as melhores opções em um limite financeiro.

Planejamento multidestino, permitindo criar roteiros com várias paradas de forma simples.

“Com o Iberia GPT, damos mais um passo no nosso objetivo de facilitar o planejamento de viagens dos clientes, desde a fase inicial de inspiração e descoberta. Esta iniciativa reflete o compromisso da Iberia com a inovação e com a constante melhoria da experiência do cliente”, afirmou Nacho Tovar, diretor de Inovação da Iberia.

A Iberia, que faz parte do grupo IAG, mantém um forte compromisso com a inovação, a inteligência artificial e, em especial, com os agentes conversacionais. Em abril passado, a Iberia apresentou no Espaço Iberia Buenos Aires seu HUB de Inovação , uma nova plataforma que centraliza sua aposta tecnológica, operacional e de sustentabilidade, utilizando tecnologias emergentes e novas abordagens para enfrentar os desafios da indústria aérea e do turismo.

‌



Sobre a Iberia

Há 97 anos, a Iberia voa da Espanha para gerar prosperidade, conectando pessoas com o mundo. É a companhia aérea líder em voos entre a Europa e a América Latina, que oferece voos diretos para 18 destinos em 16 países da região. Juntamente com a Iberia Express e a Iberia Regional Air Nostrum, conta com uma frota de 166 aeronaves e oferece voos para meia centena de países ao redor do mundo a partir do aeroporto de Madri, onde desenvolveu seu hub. Faz parte do grupo de companhias aéreas IAG, o primeiro do mundo a se comprometer a atingir emissões líquidas zero até 2050 e a operar com 10% de combustível de aviação sustentável até 2030. Em 2024, a Iberia foi a segunda companhia aérea mais pontual da Europa e a oitava do mundo.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.