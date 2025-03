Ocupação de voos a Azul no Carnaval chega a 90%

Ocupação de voos a Azul no Carnaval chega a 90% ofereceu mais de 46 mil assentos extras em cerca de 290 operações adicionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 16h03 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h03 ) twitter

Azul tem alta ocupação em voos durante o Carnaval 2025 Divulgação

A procura dos clientes da Azul por destinos turísticos no período do Carnaval já superou o ano passado. A companhia registrou percentual de ocupação de mais de 90% nos voos para estes mercados, um aumento de 20% no volume de passageiros transportados em relação ao mesmo período do ano passado, considerando destinos em todas as regiões do país.

Para o Carnaval de 2025, a Azul ofereceu mais de 46 mil assentos extras em cerca de 290 operações adicionais – uma oferta 16% maior que 2024. A maior parte das operações está direcionada ao Nordeste, o principal destino turístico de todo o verão. Até o momento, entre os destinos mais procurados pelos Clientes da Azul estão: Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Maceió (AL) e Porto Seguro (BA).

Ainda há vagas em voos para todo o Brasil, e as passagens estão disponíveis para compra no site da Azul, no aplicativo, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.

