Onça Cacau é transportada por Avião Solidário da LATAM em esforço para conservação da espécie Onça-pintada preta vive agora em seu bioma original com interação com outros animais da mesma espécie. Em 11 anos, programa da companhia já ajudou a proteger mais de 4,6 mil animais no Brasil

Na última quinta-feira (21/3), a LATAM transportou de Brasília (DF) para Curitiba (PR) uma onça-pintada preta (panthera onca) de 70 quilos. O transporte aéreo gratuito do felino no compartimento de cargas de um Airbus A321 foi viabilizado pelo programa Avião Solidário, em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), o que reduziu em 17 horas a viagem em comparação com um deslocamento terrestre. Agora, o novo lar da onça Cacau é o Zoológico Municipal de Curitiba, localizado em seu bioma de origem e onde ficará com outros animais da mesma espécie.

CONHEÇA A HISTÓRIA DA ONÇA CACAU

Curitiba foi o novo destino recomendado para a onça Cacau pelo CENAP/ICMBio, dentro do Programa de Conservação da Espécie da qual o Zoológico Municipal de Curitiba é signatário. Isso porque ela nasceu na virada do ano de 2016 para 2017, no Refúgio Biológico de Itaipu, no Paraná. Seu pai é uma onça-pintada de origem na Mata Atlântica, único sob cuidados humanos no Brasil, e sua mãe é melânica (preta), com origem no Cerrado.

“Tanto a onça pintada amarela quanto a melânica são na verdade a mesma espécie, Panthera onca. No entanto, quando ocorre uma mutação específica no gene responsável pela melanina, a produção desse pigmento é maior, tornando sua pele escura. Tanto que se olharmos uma onça pintada preta, como a Cacau, sob a luz do sol, ainda é possível enxergar as manchas características da espécie", explica Nancy Banevicius, Bióloga do Zoológico Municipal de Curitiba.

Quando a onça nasceu, o Refúgio Biológico de Itaipu realizou um concurso online para a escolha de seu nome, aceitando sugestões da população. Cacau foi o nome escolhido, com 70% dos quase 30 mil votos recebidos. Ela foi a primeira bebê onça a nascer no refúgio.

Em 2023, Cacau havia sido enviada para tentativa de acasalamento e reprodução no Instituto NEX (No Extinction) do Distrito Federal, um santuário que abriga mais de 70 onças e atua na defesa e proteção de onças-pintadas. Apesar de ter interagido bem com o macho selecionado no Instituto NEX, o acasalamento do casal não aconteceu.

AVIÃO SOLIDÁRIO JÁ PROTEGEU MAIS DE 4,6 MIL ANIMAIS NO BRASIL

“A LATAM transporta um animal silvestre como a onça Cacau da mesma forma que fazemos com um pet: com toda a segurança e cuidado. A diferença está na missão desse transporte: feito de forma totalmente gratuita no programa Avião Solidário, com o objetivo de preservação da fauna”, comenta Ligia Sato, gerente de sustentabilidade da LATAM.

Com 11 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 921 toneladas de cargas, 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O volume de vacinas, aliás, equivale a mais de 70% do total de doses embarcadas pelo setor aéreo dentro do País desde 2020.

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

