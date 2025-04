Parceria fortalece segurança por meio da integração de tecnologias avançadas em aeronaves em todo o Brasil e América Latina Acordo entre Thales e Aeromot fortalece a integração de tecnologias avançadas em aeronaves utilizadas por forças de segurança no Brasil e na América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/04/2025 - 19h09 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h09 ) twitter

Guilherme Cunha, Presidente da Aeromot e Luciano Macaferri, vice-Presidente para a América Latina e Diretor-Geral do Brasil na Thales, durante assinatura do Memorando de Entendimento na LAAD 2025 Divulgação

A Thales, líder em tecnologias avançadas, e a Aeromot, líder na integração de sistemas aeronáuticos na América Latina, assinaram um Memorando de Entendimento na LAAD 2025 para desenvolver e promover soluções destinadas a auto proteção de aeronaves, enquanto melhoram significativamente a inteligência tática acessível às agências de segurança que operam no Brasil e em toda a América Latina, especialmente em ambientes hostis. Essa parceria enfatiza a sinergia entre a reconhecida experiência da Thales em sistemas e equipamentos de missão para aeronaves e a liderança estabelecida da Aeromot na integração de sistemas de asas fixas e rotativas usados por forças policiais e de segurança na região.

Como a pedra angular deste acordo, a Thales fornecerá tecnologias de ponta, incluindo sistemas eletro-ópticos e infravermelhos, que possibilitam a rápida detecção, alerta e classificação de ameaças, anteriormente não identificadas, junto com os links de dados, software e hardware necessários para a gestão simplificada de missões. A Aeromot gerenciará a instalação, integração e certificação desses sistemas avançados em suas respectivas plataformas, garantindo a conformidade com padrões de segurança rigorosos e eficiência operacional.

Um dos destaques da parceria é a promoção conjunta do ELIX-IR da Thales, um sistema avançado de detecção e alerta de ameaças que permite a detecção, rastreamento, classificação e notificação em tempo real contra uma ampla gama de ameaças às fuselagens. Isso proporciona uma camada crítica de proteção para aeronaves utilizadas por forças policiais e de defesa em ambientes de alto risco, aumentando significativamente a segurança e a capacidade de resposta a ameaças hostis, além de entregar melhorias significativas no planejamento estratégico de missões.

“Essa colaboração com a Aeromot reflete nosso compromisso com a segurança pública e a defesa, trazendo soluções inovadoras e tecnologicamente avançadas para o Brasil. O ELIX-IR é um exemplo da capacidade da Thales de oferecer proteção eficaz para operações críticas”, diz Luciano Macaferri Rodrigues, Vice-Presidente para a América Latina e Diretor-Geral do Brasil na Thales.

‌



A AEROMOT está comprometida em promover inovação e tecnologia no setor de defesa, atuando como uma empresa Estratégica de Defesa para o Brasil. Nossa trajetória é marcada pela constante busca por soluções que atendam aos mais altos padrões de mercado, e parcerias com players globais como a Thales reforçam essa missão. Trabalhar ao lado de empresas líderes no setor nos permite desenvolver e incorporar tecnologias de ponta, fortalecendo nossa posição e contribuindo para a evolução da indústria aeroespacial e de defesa no país”, diz Guilherme Cunha, presidente da AEROMOT.

