Paris Air Show: ANA anuncia pedido de 27 aeronaves A321neo e A321XLR

ANA opera 33 aeronaves da Família A320, enquanto a Peach Aviation opera 36 aeronaves da Família A320 Divulgação Airbus

A ANA Holdings (ANAHD) finalizou um acordo ao assinar um pedido firme com a Airbus para 24 A321neo de corredor único e três A321XLR.

O pedido foi anunciado no Paris Air Show 2025 durante uma cerimônia de assinatura com Koji Shibata, diretor representante, presidente e CEO da ANAHD, e Benoît de Saint-Exupéry, vice-presidente executivo de vendas da Airbus para aeronaves comerciais.

O pedido abrange 14 A321neo adicionais para a All Nippon Airways (ANA), bem como 10 A321neo e três A321XLR para a companhia aérea do grupo Peach Aviation, para atualizar a frota atual do grupo.

A Peach Aviation se tornará a primeira companhia aérea japonesa a operar o A321XLR, que tem o maior alcance de qualquer aeronave de corredor único, voando até 4.700 nm / 8.700 km sem escalas.

‌



“Estamos muito satisfeitos por termos assinado o pedido firme para a introdução de mais aeronaves A321neo e o primeiro A321XLR nas companhias aéreas do nosso grupo. Acreditamos que esta introdução adicional de aeronaves Airbus aprofundará ainda mais o nosso relacionamento”, disse Koji Shibata. “Aceleraremos a introdução de aeronaves de última geração e com baixo consumo de combustível para oferecer aos nossos passageiros um serviço de excelência e reduzir as emissões de CO₂.”

“Desde seu primeiro pedido em 1987 até uma carteira de pedidos que agora se aproxima de 100 aeronaves, a ANA é uma cliente de longa data da Família A320. A empolgante adição do A321XLR para a Peach Aviation reforça ainda mais o espírito inovador da ANA e a confiança nas capacidades incomparáveis ​​da Família A320”, disse Benoît de Saint-Exupéry. “Estamos comprometidos em fornecer todo o nosso apoio à ANA e à Peach Aviation à medida que sua crescente frota é implantada em mais rotas em suas malhas.”

‌



A ANA opera 33 aeronaves da Família A320, enquanto a Peach Aviation opera 36 aeronaves da Família A320.

O A321neo faz parte da Família A320neo, incorporando as mais recentes tecnologias, incluindo motores de nova geração, Sharklets e facilitadores de eficiência de cabine, que juntos proporcionam mais de 20% de economia de combustível e redução de CO₂ em comparação com aeronaves de corredor único da geração anterior.

‌



O A321XLR equipara-se aos widebodys na frota de uma companhia aérea. Ele oferece a flexibilidade para aumentar a capacidade, abrir novas rotas ou até mesmo continuar operando as existentes quando a demanda for variável. Tudo isso com um consumo de combustível 30% menor por assento do que as aeronaves concorrentes da geração anterior. A nova cabine Airspace do A321XLR proporcionará conforto aos passageiros em voos de longa distância em todas as classes.

Até o momento, mais de 7.000 aeronaves A321neo foram encomendadas por mais de 90 clientes em todo o mundo.

