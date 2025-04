Passageiros LATAM da rota Guarulhos-Cuiabá são os primeiros a assistir ‘Ainda Estou Aqui’ durante voo Vencedor do Oscar 2025 como Melhor Filme Internacional entra nesta quinta-feira (1º/5) no catálogo do LATAM Play, disponível gratuitamente tanto em voos domésticos quanto internacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/04/2025 - 18h59 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h59 ) twitter

Passageiros do voo LA3566 (Guarulhos-Cuiabá) desta quinta-feira (1º/5) são os primeiros a terem a oportunidade de assistir ao filme ‘Ainda Estou Aqui’ durante um voo Divulgação LATAM

Os passageiros do voo LA3566 (São Paulo/Guarulhos-Cuiabá) desta quinta-feira (1º/5) são os primeiros a terem a oportunidade de assistir ao filme ‘Ainda Estou Aqui’ durante um voo. Isso porque o vencedor do Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Internacional entra nesta quinta-feira no catálogo do LATAM Play, o entretenimento de bordo da LATAM disponível tanto em voos domésticos quanto internacionais.

Para assistir ao filme em um voo doméstico, basta acessar a rede LATAM Play via celular e escanear o QR Code indicado na poltrona ou acessar diretamente o site play.latam.com. Em voos internacionais, a plataforma pode ser acessada diretamente na tela individual de cada assento.

O LATAM Play oferece acesso gratuito a mais de 300 filmes, incluindo outros títulos indicados e premiados no Oscar 2025, além de mil episódios de séries, com conteúdos de plataformas como Disney+, Max e Paramount+, 1,5 mil músicas e conteúdos infantis e de leitura, além de transmissão ao vivo dos canais Globo, GloboNews, Multishow e Gloob (em voos nacionais no Brasil).

LATAM É REFERÊNCIA MUNDIAL EM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo LATAM foi reconhecido com a classificação máxima na categoria de companhias aéreas globais do Ranking APEX 2025, o “Five Star Global Airline”. Os passageiros destacaram a companhia entre um milhão de voos e mais de 600 companhias aéreas, considerando diferentes aspectos como a comodidade dos assentos, serviço de cabine, entretenimento a bordo, gastronomia, salas de aeroporto (salões VIP), conexão Wi-Fi, entre outros.

A LATAM também foi eleita em 2024, pelo quinto ano consecutivo, como Melhor Companhia Aérea da América do Sul. O título foi concedido pela 25ª edição do World Airline Awards da Skytrax, também conhecido como o “Oscar da Aviação”. Passageiros de todo o mundo participam anualmente de pesquisa para conferir sua satisfação referente às companhias aéreas. Além do destaque como melhor aérea, a LATAM também teve seus funcionários reconhecidos como Melhor Staff de Companhia Aérea da América do Sul pelo terceiro ano consecutivo.

Além disso, companhia também foi reconhecida em 2024 como “Companhia Aérea Líder da América do Sul de 2024” (em inglês, South America’s Leading Airline) por sua constante renovação de cabines, incorporação de tecnologias em toda a experiência de viagem e proposta gastronômica no World Travel Awards, também conhecido como o Oscar da indústria de viagens.

As conquistas se somam a outras recentes, como o reconhecimento à LATAM pelo terceiro ano consecutivo com o prêmio de “Melhor Serviço de Alimentos e Bebidas a Bordo” no APEX Best In Airline Awards; por “Inovação em Catering do Ano”, “Melhor Sustentabilidade a Bordo” e “Melhor Entretenimento a Bordo” no Onboard Hospitality; como Melhor Serviço de Alimentação por uma Transportadora para a América do Sul em 2024 (em inglês, Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024) pelo quinto ano na PAX International Magazine; e como companhia aérea do ano no quesito design (em inglês, Design Airline of the year South América 2024) no The Design Air Awards 2024.

