Pelo segundo ano consecutivo, LATAM lidera vendas de viagens corporativas, aponta Abracorp Com R$ 2,6 bilhões em vendas, companhia obteve 32,2% do market share de receitas totais do segmento no país Luiz Fara Monteiro 06/02/2025 - 15h57

LATAM: preferência do mercado brasileiro em viagens corporativas

A LATAM acaba de ser apontada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) como a empresa aérea líder em vendas de viagens corporativas no Brasil em 2024. Com R$ 2,6 bilhões em vendas, a companhia obteve 32,2% do market share de receitas totais do segmento no país. O resultado inclui R$ 2 bilhões de receitas com voos nacionais (37,6% de participação desse mercado) e R$ 599 milhões com voos internacionais (21,6% de participação desse mercado).

O volume expressivo refletido no ranking da Abracorp para o último ano ajudou o Grupo LATAM a alcançar um resultado histórico em 2024. Na prática, as receitas da companhia com viagens corporativas no Brasil em 2024 superaram em 2,3% o resultado obtido em 2023, quando também liderou o segmento no país.

“A liderança da LATAM na Abracorp é importante porque comprova que oferecemos o melhor produto para os passageiros mais frequentes de um dos mercados aéreos mais competitivos do mundo”, analisa Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil. “Ao mesmo tempo, reforça o nosso compromisso de seguirmos muito atentos ao que realmente pode elevar a experiência do cliente que mais precisa voar para fechar um negócio, bater uma meta, vender uma ideia”.

MAIS AVIÕES, MAIS VOOS E MAIS ASSENTOS

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%. É esse o resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023.

Com mais de 1,6 milhões de novos assentos criados e 15 novas rotas domésticas abertas no Brasil desde 2023, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado nacional. Atualmente, opera a maior malha aérea da sua história no País, com voos em 52 aeroportos de todos os estados. Somente em 2024, o volume de passageiros da LATAM no Brasil cresceu 5% em relação a 2023.

Já na operação internacional, a LATAM abriu 10 novas rotas no Brasil desde 2023 e é atualmente a companhia que mais conecta o país com o mundo, com voos próprios de aeroportos nacionais para outros 90 aeroportos no exterior. Somente em 2024, a LATAM inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.

Para 2025, a LATAM prevê um crescimento de 6% a 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil. Já na operação de voos internacionais, prevê ampliar a oferta entre 7% e 9%, considerando todos os seus mercados.

MAIS FUNCIONÁRIOS E MAIS CAPACITAÇÃO

O número de funcionários da LATAM no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a LATAM deu início às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação no País.

MELHOR PRODUTO AÉREO DO BRASIL

A LATAM tem investido fortemente para elevar a experiência dos seus clientes, principalmente para reconhecer os seus passageiros mais frequentes. Exemplo: a LATAM é a única companhia do Brasil a oferecer uma cabine Premium Economy nos seus voos domésticos, permitindo mais privacidade e comodidade para o cliente. Em 2024, a empresa também conseguiu levar o Wi-Fi para 100% de suas aeronaves de voos nacionais no Brasil com pacotes de mensagens gratuitas a todos os passageiros cadastrados no LATAM Pass, criou um cardápio para voos internacionais que valoriza o talento de jovens chefs brasileiras, e continua reconhecendo seguidamente a fidelidade de seus clientes com novíssimos benefícios do programa LATAM Pass.

MAIS PONTUAL E MELHOR AVALIADA

A LATAM foi listada pela consultoria Cirium como a quarta companhia aérea mais pontual do mundo em 2024, sendo a única sul-americana no top 5 do ranking. Também foi eleita a empresa aérea com o Melhor Atendimento do Brasil, segundo o Reclame Aqui, e apontada como a menos reclamada do setor aéreo brasileiro, segundo o boletim mais recente disponível da plataforma Consumidor.gov.br.

MAIS CLIENTES NO BRASIL

Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com quase 39% de participação no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024. Já na operação internacional, a LATAM fechou o ano liderando o segmento no Brasil com 23,6% de participação de mercado, também segundo a Anac.

