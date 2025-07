Piloto é preso por agentes federais logo após pousar voo comercial Ação em avião da Delta Air Lines que deixou passageiros e tripulantes assustados foi registrada no aeroporto de São Francisco, nos EUA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/07/2025 - 06h56 (Atualizado em 28/07/2025 - 07h32 ) twitter

Voo 2809 da Delta Air Lines: piloto preso na cabine de comando Aero Icarus via Wikimedia Commons

Um copiloto da Delta Air Lines foi detido logo após pousar no Aeroporto Internacional de São Francisco no sábado (26). Assim que a porta do avião se abriu um grupo de cerca de 10 agentes federais entrou na cabine e deu voz de prisão ao aviador, que deixou o cockpit algemado. O motivo da operação e a identidade do piloto não foram informados oficialmente.

A ação aparentemente pegou os outros tripulantes de surpresa. O comandante afirmou aos passageiros que estava tão surpreendido quanto eles.

“Vários policiais com distintivos, armas e coletes de várias agências abriu caminho até a cabine”, disse à midia americana uma passageira que estava sentada nas primeiras fileiras do Boeing 757, matrícula N587NW, procedente de Minneapolis.

A Delta Air Lines pilot was arrested on Saturday after Flight 2809 from Minneapolis–Saint Paul International Airport (MSP) landed at San Francisco International Airport (SFO). The Boeing 757 had encountered minor delays earlier in the flight due to low visibility caused by fog,… pic.twitter.com/9OtJ8IUYIW — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 27, 2025

A operação contou ainda com a incluindo o Homeland Security Investigations, braço direito do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, responsável por investigar crimes e ameaças transnacionais, particularmente aqueles envolvendo organizações criminosas que exploram o comércio, as viagens e as finanças globais. Informações não confirmadas, publicadas na imprensa local, citam, no entanto, que a operação estaria relacionada a material de abuso sexual infantil, embora, até o momento, não tenha havido confirmação oficial por parte das autoridades.

Um trecho de uma filmagem feita por um celular mostra alguns agentes federais à paisana e usando distintivos, embora seus rostos não estejam no enquadramento e não esteja claro se eles estavam usando máscaras.

Procurada para comentar, a Delta Air Lines disse à KTLA que estava encaminhando todas as perguntas sobre o incidente às autoridades policiais. O Departamento de Segurança Interna deve se pronunciar nas próximas horas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.