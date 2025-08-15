Piloto faz falsa ameaça de bomba para impedir depoimento de ex-namorada por assédio Comissária e ex-namorada do piloto pegaria o voo para depor contra ele em julgamento sobre violência doméstica Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/08/2025 - 10h30 (Atualizado em 15/08/2025 - 10h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um piloto da Frontier Airlines, Andrew Brenneman, é acusado de fazer uma falsa ameaça de bomba para impedir sua ex-namorada de depor contra ele.

A ex-parceira, Molly Burnam, denunciou casos de violência doméstica e assédio durante o relacionamento.

A ameaça ocorreu momentos antes de uma audiência judicial sobre as acusações de abuso; Brenneman alegou um complô por parte de Molly para justificar a denúncia.

Ele foi preso e indiciado por violência doméstica e comunicação ofensiva, com uma ordem de restrição emitida contra ele. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Piloto cancelou o voo por suposta "ameaça de bomba" para impedir que a ex-namorada depusesse contra ele em tribunal Reprodução/Wikipedia/Dennis HKG

Um piloto que voava pela americana Frontier Airlines é acusado de ter feito uma falsa ameaça de bomba a um voo da Frontier para impedir uma viagem de sua ex-namorada, que o acusa de violência doméstica.

Andrew Brenneman, de 25 anos, enfrenta acusações por este crime e por assédio, segundo um processo analisado pelo Tribunal Distrital do Condado de Kenton.

Essas acusações, feitas pela ex-parceira e ex-comissária de bordo da Frontier, Molly Burnam, levaram à ameaça de bomba, segundo um relatório policial. Brenneman inventou a ameaça de bomba, disse ela à polícia, tentando impedi-la de comparecer a uma audiência sobre as acusações de abuso.

Funcionários da Frontier “confirmaram que a parte que denunciou a ameaça de bomba foi Brenneman”, diz o relato policial. A Frontier também confirmou que havia suspendido Brenneman na época.

‌



A companhia aérea com sede em Denver se recusou a responder a perguntas de jornalistas sobre o caso, incluindo se Brenneman ainda pilota seus aviões. Brenneman não respondeu às mensagens de texto solicitando comentários, segundo reportagem do The Cincinnati Enquirer.

A Administração Federal de Aviação (FAA) encaminhou as perguntas à Administração de Segurança dos Transportes (TSA), que não respondeu.

‌



A Suposta ameaça de bomba seguiu-se a um relato de agressão. Molly, de 26 anos, disse que conheceu e começou a namorar Brenneman em novembro passado. Em março, ele a agrediu duas vezes, disse ela em uma denúncia registrada no Condado de Kenton em maio. Ele a jogou no chão, colocou as mãos em seu pescoço e a arranhou e machucou, segundo a denúncia.

Ele também enviou mensagens de texto e mensagens de voz depreciativas e profanas, segundo a denúncia. Molly enviou fotos, capturas de tela e gravações à polícia como prova, fornecendo-as também ao The Enquirer.

‌



As autoridades prenderam Brenneman na noite de 4 de julho. Sua mãe, Elizabeth Brenneman, pagou US$ 2.000 (aproximadamente, R$ 10.773,60) em fiança para sua libertação na noite seguinte.

Em 11 de julho, Brenneman foi indiciado pelas acusações de violência doméstica e comunicação ofensiva, com o Juiz Ken ordenando que ele não tivesse contato com a ex-namorada e se mantivesse pelo menos a 150 metros de distância. Ele retornou ao tribunal em 12 de agosto para uma breve audiência pré-julgamento.

A suposta ameaça de bomba aconteceu pouco antes da primeira audiência do caso. Representantes da Frontier disseram que o alerta de bomba “era falso”

Um relatório do Departamento de Polícia da Autoridade Aeroportuária de Sarasota-Manatee afirma que policiais foram chamados a um avião da Frontier no Aeroporto Internacional de Sarasota-Bradenton por volta das 15h do dia 8 de maio.

Um funcionário da companhia disse que o piloto do avião queria que a ex-namorada fosse retirada do voo. O piloto Kevin Shelton disse que ela havia se envolvido em uma “briga verbal” a bordo, informou o agente à polícia.

Molly disse ao The Enquirer que não teve nenhuma briga com ninguém. Ela disse que saiu do avião com a polícia, respondeu às perguntas por cerca de cinco minutos e, em seguida, embarcou em um voo de outra companhia aérea para retornar a Cincinnati naquela noite.

O piloto disse à polícia que recebeu uma ligação da sede corporativa informando que Molly “pode estar planejando um ataque a bomba” contra o avião.

Após depoimentos adicionais, segundo o relatório policial, as autoridades concluíram:

Molly havia obtido uma ordem de proteção de emergência contra Brenneman relacionada ao suposto abuso. Ambos deveriam comparecer a uma audiência sobre o assunto no Condado de Kenton em 9 de maio.

A Frontier confirmou que Brenneman foi a pessoa que relatou a ameaça de bomba, que as autoridades da companhia aérea não consideraram legítima e suspendeu Brenneman “até que o incidente da ordem de restrição fosse resolvido”.

Molly disse à polícia que acreditava que Brenneman “inventou toda a história esperando que a polícia a contivesse e a impedisse de comparecer à audiência”, segundo o relatório policial.

