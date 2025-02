Pneus de Boeing estouram durante pouso e fecham pista em aeroporto no Caribe Serviços de emergência foram acionados. Passageiros desembarcaram na pista por escadas móveis Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h54 ) twitter

Boeing 737 MAX da American semelhante ao da ocorrência Nathan Coats - Wikimedia Commons

Um Boeing 737-8 MAX da American Airlines teve os pneus do lado esquerdo estourados quando pousou no Aeroporto de São Vicente e Granadinas, país do Caribe localizado na região das Pequenas Antilhas.

A aeronave, matrícula N328TC realizava o voo AA-909, que decolou de Miami, na Flórida e pousou na pista 04 de São Vicente, mas estourou os dois pneus do lado esquerdo do trem de pouso principal.

A aeronave conseguiu parar em segurança na pista, com uma densa fumaça saindo dos pneus. Os serviços de emergência foram acionados e os passageiros desembarcaram na pista por meio de escadas móveis.

O aeroporto ficou inoperante por pouco mais de 5 horas como resultado do incidente. De acordo com o Aero Inside, a aeronave permanecia em solo cerca de 24 horas após o pouso.

