Reabrir os céus para voos da Rússia seria um erro, diz artigo de jornal Analista diz que ação enfraqueceria as sanções, recompensaria a agressão e reduziria a influência ocidental no momento em que a Ucrânia mais precisa dela Luiz Fara Monteiro 07/03/2025 - 20h03

Aeroflot: companhias aéreas ocidentais “rapidamente” usarão o espaço aéreo russo novamente se um cessar-fogo for implementado, dia a IATA Sergey Kustov / Wikimedia Commons

Jornalista e analista irlandês freelancer com experiência em cobertura da Rússia há 20 anos, Jason Corcoran defendeu que a possibilidade dos Estados Unidos reabrir seu espaço aéreo para voos russos diretos será um erro. Corcoran publicou um artigo no The Moscow Times, jornal online independente de língua inglesa e russa sediado em Amsterdã, na Holanda. O periódico foi impresso na Rússia de 1992 a 2017 e distribuído gratuitamente em locais frequentados por turistas e expatriados de língua inglesa , como hotéis , cafés , embaixadas e companhias aéreas, e também por assinatura. O jornal era popular entre cidadãos estrangeiros residentes em Moscou e russos de lingua inglesa. Leia o artigo:

“Os EUA estão supostamente considerando reabrir seu espaço aéreo para voos russos diretos, um movimento que lançaria uma tábua de salvação para a economia de guerra de Putin e uma passagem de volta ao luxo ocidental para as elites. Se a Aeroflot, a principal transportadora do Kremlin, recuperar o acesso ao espaço aéreo americano, a UE provavelmente seria pressionada a seguir o exemplo, desfazendo sanções em todos os níveis.

Isso seria um erro estratégico — que enfraquece as sanções, recompensa a agressão e enfraquece a influência ocidental no momento em que a Ucrânia mais precisa dela.

Desde 2022, sanções ocidentais paralisaram a indústria de aviação da Rússia. As companhias aéreas foram impedidas de comprar novas aeronaves, arrendar jatos ocidentais e até mesmo fazer a manutenção de suas frotas envelhecidas.

O resultado? As transportadoras russas estão operando aviões despojados e canibalizados, mantidos juntos com peças do mercado negro. É um milagre que não tenha ocorrido um acidente catastrófico sério.

Diplomatas russos e americanos mantiveram conversas em Istambul [na Turquia] em 28 de fevereiro sobre a restauração de operações regulares em suas embaixadas, bem como a possível restauração de voos diretos entre os dois países. As discussões, que duraram mais de seis horas, foram realizadas na residência do Cônsul Geral dos EUA e ocorreram dias após o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio e o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov se encontrarem na Arábia Saudita.

Os EUA divulgaram seu próprio resumo das negociações de Istambul, descrevendo-as como “construtivas”. No entanto, notavelmente não fez referência ao apelo da Rússia para restaurar as viagens aéreas diretas.

As ações da Aeroflot, que era a única companhia aérea russa a operar voos diretos para os EUA antes de 2022, subiram acentuadamente de preço após a notícia.

Executivos da indústria aérea reagiram rapidamente à nova possibilidade de reabertura dos céus para a Rússia. Willie Walsh, diretor geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association- IATA) e ex-chefe da British Airways, disse em 26 de fevereiro que as companhias aéreas ocidentais “rapidamente” usarão o espaço aéreo russo novamente se um cessar-fogo for implementado.“, finaliza Jason Corcoran.

