Rei e rainha da Tailândia pilotam Boeing e pousam no aeroporto mais difícil do mundo Casal real chamou atenção ao voar com seu Boeing 737-800 para o desafiador Aeroporto Internacional de Paro, no Butão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 )

Rei Vajiralongkorn e rainha Suthida, da Tailândia, no comando de um Boeing 737-800 Reprodução/YouTube

Visitas de chefes de Estado são importantes para aprofundar as relações diplomáticas e comerciais, além da inserção do país na política global. Volta e meia surgem críticas de gastos com as grandes comitivas que integram essas viagens. Mas na Tailândia as despesas com os deslocamentos oficiais devem ficar um pouco abaixo do que os de outras nações. Pelo menos, os gastos com tripulação são mais em conta.

Isso porque, no país, é o próprio casal real que pilota o avião, inclusive em jornadas internacionais. O rei Maha Vajiralongkorn e a rainha Suthida fizeram no mês passado sua primeira visita oficial de Estado desde que ascenderam ao trono em 2019. Especificamente, eles passaram quatro dias no Butão, onde foram recebidos por autoridades do país asiático.

Em uma extraordinária demonstração de expertise em aviação e diplomacia, o casal real voou com seu Boeing 737-800 para o desafiador Aeroporto Internacional de Paro (PBH), no Butão. O evento marcou o início de sua visita de estado de quatro dias ao país e se tornou notável como a primeira viagem internacional oficial do monarca.

O pouso do Boeing 737-800, matrícula HS-HMK, de 9 anos de fabricação, ocorreu em um dos aeroportos mais difíceis do mundo e atraiu atenção global, destacando tanto suas proezas na aviação quanto o fortalecimento dos laços entre a Tailândia e o Butão (assista o vídeo oficial do governo tailandês ao final do texto).

‌



O casal recebe flores na chegada ao Butão Reprodução vídeo Youtube

O Aeroporto de Paro é considerado um dos mais difíceis do mundo devido à sua localização entre os picos íngremes do Himalaia. Situado a uma altitude de 7.382 metros, a pista é cercada por montanhas imponentes, algumas atingindo 18.000 metros de altura.

A aproximação para a pista é estreita e traiçoeira, exigindo que os pilotos naveguem por apertados corredores montanhosos com visibilidade limitada. Para aumentar a complexidade, o clima ao redor de Paro é notoriamente imprevisível, com fortes correntes ascendentes, ventos variáveis ​​e mudanças rápidas nas condições, o que representa desafios adicionais até mesmo para os aviadores mais experientes.

‌



HS-HMK, um dos 4 Boeing do governo tailandês Diao Yuantu via Planespotters

Para se ter uma ideia, em 2024, apenas 50 pilotos em todo o mundo estavam certificados para pousar nesta pista remota e de alta altitude. Para obter a certificação, os aviadores devem passar por treinamento intensivo e demonstrar capacidades de voo excepcionais, o que a torna uma conquista rara e prestigiosa.

Quando o casal real tailandês escolheu pilotar sua aeronave em Paro, eles não estavam apenas realizando um feito impressionante de habilidade. Estavam também participando de um momento histórico para a aviação e a diplomacia.

‌



A experiência em aviação do casal real

A decisão de voar pessoalmente para Paro foi motivada pelo extenso treinamento militar e pela paixão do monarca pela aviação. Tendo servido como oficial no Exército Real Tailandês, o rei da Tailândia é um piloto altamente qualificado, qualificado para operar uma variedade de aeronaves, incluindo jatos militares como o Northrop F-5 e o F-16, bem como aeronaves comerciais como o Boeing 737-400. Seu treinamento avançado em aviação civil e militar lhe deu a expertise necessária para lidar com as complexidades do pouso em Paro.

A rainha, igualmente hábil em aviação, atuou como copiloto durante o voo. Antes de seus deveres reais, ela teve uma distinta carreira na aviação, trabalhando como comissária de bordo na JALways, uma subsidiária da Japan Airlines, e posteriormente na Thai Airways.

Sua experiência em aviação e seu papel como copiloto durante o voo destacaram sua própria proficiência na cabine. Juntos, o casal real demonstrou alto nível de habilidade e confiança ao pilotar a aeronave durante a difícil aproximação de Paro.

A preparação e a habilidade por trás do desembarque real

O pouso em Paro não foi uma decisão espontânea; foi o resultado de uma preparação cuidadosa e de um planejamento meticuloso. Tanto o Rei quanto a Rainha dedicaram bastante tempo ao treinamento e à consulta para garantir que o voo fosse o mais tranquilo e seguro possível.

O casal real também contou com a assistência de um piloto da Drukair — um especialista familiarizado com a aproximação de Paro — que orientou os estágios finais do voo, garantindo que cada manobra fosse executada com precisão, informou o Travel and Tour World.

Dada a natureza complexa da abordagem de Paro, o envolvimento do piloto da Drukair foi crucial para ajudar o casal real a navegar pelo vale montanhoso. Enquanto o rei e a rainha estavam no comando, o conhecimento do piloto da Drukair sobre as condições locais foi inestimável para garantir que a aeronave estivesse posicionada corretamente para o pouso.

Apesar desses desafios, a execução habilidosa e a calma sob pressão do casal resultaram em um pouso impecável na pista, consolidando ainda mais seu status como aviadores talentosos.

É raro ver um chefe de Estado ou de governo com carteira de piloto. Ah, o primeiro-ministro alemão Friedrich Merz tem carteira e pilota seu bimotor Diamond DA62, com capacidade para transportar 7 pessoas, como informou o blog.

Ok, sem querer desmerecer as habilidades de Friedrick como aviador e sua aeronave com capacidade máximo de peso para decolagem em 2.300kg, estamos falando de um Boeing 737, que carrega 180 pessoas e decola com até 7,5 toneladas de peso.

O feito fica ainda mais incrível pela idade do rei Vajiralongkorn, de 72 anos, 26 anos mais velho do que a rainha. E vê-los comandando um voo em um avião comercial foge totalmente da normalidade.

Assista ao vídeo da chegada do casal real no Aeroporto Internacional de Paro (PBH):

