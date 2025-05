Pneu solto em alta velocidade quase provoca grave acidente na Tailândia

Um pneu solto atravessou um campo em alta velocidade e quase provocou um acidente , em meados de maio, na província de Bueng Kan, na Tailândia. Câmeras de segurança registram o momento em que o objeto, que se soltou de uma caminhonete, quase atingiu as pessoas que estavam em um restaurante. A vendedora de uma barraquinha de sorvetes conseguiu desviar segundos antes do impacto contra um recipiente de gelo. Após o acidente, o proprietário do veículo se prometeu a arcar com os prejuízos.