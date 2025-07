Relatório diz que pilotos desligaram o motor errado em acidente que matou 179 na Coreia Queda do Boeing 737 da Jeju Air teria como fator contribuinte o desligamento do motor que estava operacional após choque com pássaros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 12h05 (Atualizado em 21/07/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avião da Jeju Air: acidente se chocou com pássaros e teve desligamento de motor errado Reprodução vídeo YouTube

Um relatório preliminar do Conselho de Investigação de Acidentes de Aviação e Ferrovias da Coreia do Sul (ARAIB) indica uma possível falha no gerenciamento em uma emergência causada por uma colisão entre a aeronave e pássaros no acidente do Boeing 737-800 da Jeju Air, no Aeroporto Internacional de Muan (MWX) em 29 de dezembro de 2024. Na ocorrência registrada próximo ao pouso, 179 pessoas morreram depois que o voo 7C 2216 sofreu uma excursão de pista e bateu em um muro.

Jeju Air flight 7C 2216 from Bangkok was carrying 175 passengers and six crew when disaster struck at the airport in Muan county, just after 9 a.m. local time Sunday (7 p.m. ET Saturday).



Footage of Sunday’s crash broadcast by multiple South Korean news outlets showed the plane… pic.twitter.com/rc7AxNSYyp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 29, 2024

As descobertas, apresentadas às famílias das vítimas durante um briefing no Aeroporto de Muan no sábado (19), revelam que o motor afetado pelo ‘bird strike’, termo usado na aviação para a colisão entre aeronaves e pássaros, foi o de número 2, localizado do lado direito do avião. Com o choque e um incêndio subsequente, o piloto que executava as manobras da aeronave - chamado de ‘pilot flying’ - pediu ao colega que desligasse o motor de número 2, atingido pelo pássaro e severamente danificado.

RESUMO DA NOTÍCIA Um relatório preliminar aponta que pilotos desligaram o motor errado após colisão com pássaros em acidente com Boeing 737 da Jeju Air.

O acidente ocorreu em 29 de dezembro de 2024, no Aeroporto Internacional de Muan, resultando na morte de 179 pessoas.

O motor afetado pelo impacto, localizado do lado direito, foi desligado ao invés do motor esquerdo, que estava operacional.

Investigações mostram que o desligamento incorreto impediu a descida do trem de pouso, levando a uma colisão com um muro após o pouso de barriga. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No entanto, o motor cortado foi o de número 1, localizado do lado esquerdo do Boeing, que estava totalmente operacional, apesar de também ter sido atingido por pássaros. O piloto acionou ainda o extintor de incêndio, o que impediu a reativação do motor. A ausência dos motores impediu o piloto de retomar a pressão hidráulica para descer o trem de pouso. A aeronave possui um sistema alternativo para o acionamento do trem de pouso, mas faltou tempo hábil por conta da proximidade do jato com a pista.

Após o acidente, ambos os motores foram enviados à França em março de 2025 para um exame detalhado, que confirmou que o motor esquerdo não apresentava problemas mecânicos e que seus sistemas eletrônicos estavam funcionando normalmente.

‌



Com o motor direito já sem potência devido ao impacto com pássaros, o desligamento do motor esquerdo causou uma perda completa de empuxo, deixando a tripulação sem potência disponível. Os investigadores também confirmaram que a alavanca do trem de pouso não havia sido acionada, o que significa que as rodas não foram acionadas antes da aeronave realizar um pouso de barriga e colidir com um muro de concreto depois da pista. A presença desta barreira foi criticada por especialistas em aviação.

Um relatório preliminar divulgado em janeiro já havia confirmado a versão levantada sobre colisão com pássaros como um dos fatores contribuintes para a tragédia. Exames de DNA comprovaram restos de uma espécie de pato comum no leste da Ásia encontrados nos motores. As interpretações iniciais presumiram que danos em ambos os motores levaram a falhas elétricas e hidráulicas. As novas descobertas, no entanto, indicam que, enquanto o motor direito ingeriu pássaros e pegou fogo, o motor esquerdo falhou devido a um comando de desligamento incorreto.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.