Bebedouros do aeroporto de Brasília são desativados após mudança na cor e no sabor da água

Equipe de manutenção já está fazendo a limpeza e desinfecção dos reservatórios Reprodução/Record - 20.7.2025

O Aeroporto de Brasília desativou temporariamente os bebedouros do terminal após usuários e funcionários relatarem alterações na cor e no sabor da água. O problema começou no domingo (13), quando o líquido passou a apresentar aparência “esbranquiçada”.

Em nota, a Inframerica, administradora do aeroporto, informou que a água fornecida pelo sistema da Caesb (Companhia de Água e Esgotos de Brasília) já está chegando com aspecto turvo ao terminal.

A concessionária ressaltou que, segundo a Caesb, a água permanece própria para o consumo e não está contaminada.

“Por precaução, a Inframerica coletou novas amostras para monitorar a qualidade da água. Esse procedimento já é realizado mensalmente, mas, diante da situação, a equipe de sustentabilidade está intensificando os testes, com análises realizadas de hora em hora em parceria com a empresa fornecedora”, diz a nota.

A administração do aeroporto e a Caesb identificaram a origem do problema e informaram que estão atuando para restabelecer os padrões da água o mais rapidamente possível.

“A equipe de manutenção da Inframerica já está realizando a limpeza e desinfecção dos reservatórios, além do monitoramento contínuo da rede interna de abastecimento”, completou a concessionária.

