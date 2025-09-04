Revo anuncia rota via helicóptero para partida da NFL em São Paulo
Solução de mobilidade aérea urbana oferece rota de helicóptero com pouso diretamente no complexo do estádio
Em 5 de setembro, às 21h, o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, muda de cenário para receber a segunda partida da NFL (National Football League) no Brasil. O confronto histórico entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs será o segundo jogo disputado na temporada regular da liga de futebol americano dos EUA. Presente em experiências que conectam luxo, lifestyle e grandes eventos esportivos, a Revo - referência em mobilidade aérea urbana - anuncia operação aérea para o evento.
Em 2024, o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers recebeu mais de 47 mil fãs do esporte americano em São Paulo. A vitória do Eagles em solo brasileiro foi o ponto de partida do time rumo à conquista do Super Bowl LIX. Desta vez, o público paulista terá a chance de ver de perto dois rivais da Divisão Oeste da Conferência Americana. O Los Angeles Chargers, liderado pelo jovem quarterback Justin Herbert, chega em busca do primeiro título do time. Já o Kansas City Chiefs, dono de quatro anéis de Super Bowls, conta com a experiência do lançador Patrick Mahomes.
Para este momento, a Revo oferece uma forma única de transporte até a partida da NFL. Em apenas 12 minutos, a empresa terá voos com origem na região da Faria Lima (principal centro financeiro do país) até o heliponto localizado no complexo do estádio. Após o desembarque, os passageiros percorrem apenas 150 metros até a entrada da arquibancada ou área VIP, desfrutando de uma experiência de mobilidade que alia conforto, exclusividade e segurança.
“Estar novamente presente no calendário da NFL no Brasil reforça nosso compromisso em proporcionar verdadeiras soluções de mobilidade. Eventos de grande porte como este geram ainda mais imprevisibilidade e congestionamentos em São Paulo. A Revo oferece uma solução de primeira classe para quem vai acompanhar essa partida histórica em uma sexta-feira à noite, com tempo de qualidade, conforto e exclusividade. É um serviço premium para quem deseja uma alternativa para o trânsito e chegar com tranquilidade ao evento. Mais do que voar, entregamos experiência, pontualidade e sofisticação em cada detalhe”, afirma Patricia Dib, CMO da Revo.
Para esta rota ao jogo da NFL é necessário realizar a reserva full cabin (cabine completa), com antecedência. As reservas para os voos estão sujeitas a disponibilidade. O contato deve ser feito diretamente via concierge Revo - via email (concierge@flyrevo.com) e/ou WhatsApp (11 97534-0962). Com aeronaves bimotores da Airbus, com capacidade para 5 lugares (H135) e 8 assentos (H155), a operação da empresa é sempre realizada com dois pilotos a bordo e máximo padrão de segurança do setor.
Excelência em inovação
Com rotas fixas, a Revo oferece voos que conectam a capital paulista em poucos minutos a destinos como Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Alphaville e Quinta da Baroneza. De forma inédita no país, os clientes podem reservar viagens com a compra de assentos únicos, múltiplos ou realizar o fretamento completo da cabine. Além disso, a Revo dispõe de um serviço personalizado de jornada completa, com deslocamento porta a porta por meio de carros executivos e despacho de bagagem - via terrestre - nos voos para Guarulhos. Também é possível realizar viagens privadas sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praias e cidades vizinhas.
A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há 25 anos. A OTA tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp