RIOgaleão reforça operação para o show de Madonna

O show da cantora Madonna em Copacabana vai gerar impacto em diversos setores da cidade. O RIOgaleão, porta de entrada para turistas no Rio de Janeiro, reforçou a operação para o megaevento. O Aeroporto Internacional Tom Jobim, que prevê aumento na movimentação de passageiros, preparou surpresas especiais para os fãs da artista.

Entre 1 e 6/05, a concessionária espera 170 voos extras, todos da Azul Linhas Aéreas. O hub temporário de aviação criado pela companhia no GIG conta com 30 origens e destinos e contabiliza cerca de 15 mil passageiros adicionais entre embarques e desembarques no período. Esse movimento é o mesmo registrado na final da Libertadores entre o Fluminense e Boca Juniors em novembro de 2023, que, na época, envolveu diversas companhias aéreas e ainda voos fretados. Os principais pontos de partida dos fãs em todo o Brasil são Campinas/SP, São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e Curitiba/PR. Os voos extras em função do show da Madonna representam cerca de 10% da demanda de movimentações no período.

Para operar o fluxo especial, serão utilizadas 7 posições do Terminal 1 e mais 6 do Píer Sul, que originalmente recebe apenas voos internacionais. Somadas aos 17 espaços que já são rotineiramente utilizadas no Terminal 2, serão 30 posições em ponte de embarque disponíveis para a operação doméstica do show.

No dia da apresentação e no seguinte, o aeroporto reforçará a operação com aumento de 100% no número de agentes de operações e equipes de atendimento aos passageiros nos horários de maior movimento; 50% a mais de carrinhos de golfe para transporte de passageiros pela área restrita do Terminal 1 e Píer, sendo um veículo dedicado a passageiros da Azul; controle de trânsito extensivo da equipe de apoio na calçada e vias de acesso; atendimento 24h nos balcões de informações e achados e perdidos.

A cooperativa de táxi que opera no GIG e os carros de aplicativo da Uber também estarão mobilizados para o aumento de demanda durante toda a semana do evento. Para quem usar transporte público, o sistema de ônibus BRT vai funcionar 24h por dia, inclusive a linha que liga Aeroporto Internacional Tom Jobim ao Terminal Gentileza (TIG), permitindo integrações especiais até a Enseada de Botafogo e demais serviços regulares que já operam no terminal multimodal.

Já pelo Terminal de Cargas do RIOgaleão, a cidade recebeu os três aviões cargueiros da companhia norte-americana Atlas Air, especializada em cargas especiais de grandes dimensões. Cerca de 30 caminhões levarão 270 toneladas de material até a Praia de Copacabana, onde acontece a apresentação.

“Pensamos em cada detalhe, da pista até a saída do aeroporto, para que o fã tenha a melhor experiência e comece a criar memórias inesquecíveis desde o aeroporto, principal porta de entrada de turistas do Brasil inteiro no Rio para esse show tão aguardado”, afirma Dimas Salvia, Diretor de Operações do RIOgaleão.

Ainda no finger, quem veio de longe para conferir a artista na Cidade Maravilhosa poderá ganhar um leque com o dizer “Celebre o Rio”. No trajeto do desembarque doméstico, os turistas serão surpreendidos com uma performance de dançarinos executando coreografias com patins ao som de músicas da cantora. Um backdrop com referências a clipes icônicos misturados a símbolos do Rio de Janeiro estará na área pública do desembarque para o registro de fotos. Na Rádio RIOgaleão, a playlist com Madonna já começa a aquecer o público a partir de quarta-feira, 01/05.

