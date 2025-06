Rotortrade lança filial brasileira para fortalecer presença no país Empresa oferecerá assessoria técnica e inspeções e soluções de financiamento e leasing Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/06/2025 - 16h34 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h34 ) twitter

Rotortrade: vendas e aquisições de helicópteros de várias marcas Divulgação Rotortrade

A Rotortrade, distribuidora global de helicópteros, tem o orgulho de anunciar o lançamento da “Rotortrade do Brasil”, uma subsidiária integral com sede em São Paulo. Este marco representa um passo importante no compromisso a longo prazo da empresa em atender o mercado latino-americano com proximidade, agilidade e excelência. Com o Brasil representando a maior frota de helicópteros da América Latina e um dos mercados de aviação mais dinâmicos do mundo, a nova subsidiária reforça a ambição da Rotortrade de fornecer suporte personalizado em terra aos operadores locais por meio de uma presença permanente no país.

A Rotortrade do Brasil oferecerá todos os serviços do grupo, incluindo:

● Vendas e aquisições de helicópteros

● Assessoria técnica e inspeções

‌



● Coordenação de suporte pós-venda

● Acesso ao inventário global da Rotortrade

‌



● Soluções de financiamento e leasing

● Cooperação estreita com a rede mundial de parceiros da Rotortrade

‌



Operando sob a supervisão da Rotortrade LATAM – escritório regional da empresa no México – a nova subsidiária da Rotortrade Brasil será gerenciada pelo Gerente de Vendas da Rotortrade, Gabriel Durif, que supervisiona o país há mais de dois anos.

A equipe da Rotortrade Brasil será reforçada com a adição de profissionais locais para expandir o alcance comercial e melhorar a capacidade de resposta local. “É extremamente gratificante estar presente no Brasil e trabalhar ainda mais perto de nossos clientes”, disse Gabriel Durif. “Nossa presença local nos permitirá entender melhor as necessidades das operadoras e oferecer soluções mais rápidas e personalizadas.”

“O Brasil não é apenas um mercado-chave para nós, é também um país onde relacionamentos e reatividade fazem uma diferença real. Estar aqui, em campo, é essencial para oferecer o nível de serviço que defendemos na Rotortrade”, acrescentou. Com forte foco nos segmentos corporativo e VIP, a Rotortrade oferecerá helicópteros seminovos de alta qualidade, incluindo as variantes H125, AW109, H145, AW139 e H160, dedicados especificamente ao mercado brasileiro.

Essa estratégia alavancará a troca de ativos e opções de troca local, ajudando os clientes a manter estruturas tributárias de importação favoráveis enquanto atualizam suas frotas. Raymond Lubrano, Head da LATAM e líder da expansão da Rotortrade na América Latina, acrescentou: “O Brasil é um mercado-chave com enorme potencial. Nosso objetivo é levar soluções de helicópteros flexíveis e de alta qualidade para as operadoras locais, apoiadas pela mesma agilidade e criatividade que fizeram da Rotortrade uma parceira confiável globalmente.”

Paralelamente, a Rotortrade continuará a consolidar sua trajetória no segmento offshore, alavancando uma frota adaptada ao crescente setor de energia do Brasil.

A empresa já trabalhou com diversas das principais operadoras offshore do país e planeja aprofundar essas parcerias no futuro. Philippe Lubrano, CEO da Rotortrade, declarou: “A abertura da Rotortrade do Brasil é um reflexo claro da nossa estratégia: investimos onde o mercado está crescendo e o fazemos com a intenção de permanecer. O Brasil merece apoio dedicado, e nossa nova entidade local nos ajudará a oferecer um serviço mais rápido, próximo e personalizado aos nossos parceiros em todo o país.

