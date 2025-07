Saiba quanto custa uma viagem de ida e volta entre São Paulo e Rio de Janeiro a bordo de um jatinho turbo-hélice Aviação executiva vai além do luxo e ganha espaço como ferramenta estratégica de mobilidade para lazer e negócios. Amaro Aviation oferece soluções de táxi-aéreo, compartilhamento e horas de voo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/07/2025 - 02h05 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h05 ) twitter

Aviação executiva: Agilidade, conforto e conveniência Divulgação Amaro Aviation

Agilidade, conforto e conveniência. Esses são os principais atrativos da aviação executiva, que tem ganhado novos contornos no Brasil e deixado para trás a imagem de exclusividade restrita aos supermilionários. Empresas como a Amaro Aviation vêm democratizando o acesso ao transporte aéreo sob demanda, mostrando que o avião privado pode ser uma solução eficiente e estratégica para quem busca rentabilidade em seus deslocamentos – seja por lazer ou negócios.

Para se ter uma ideia, uma viagem de ida e volta entre São Paulo e Rio de Janeiro a bordo do turbo-hélice suíço Pilatus PC-12 custa, em média, R$ 28 mil, valor que pode ser dividido entre até 8 passageiros. Já o jato Pilatus PC-24 tem custo médio de R$ 55 mil no táxi-aéreo, também com capacidade para 8 pessoas. No modelo de compartilhamento de aeronaves, essa tarifa pode cair para cerca de R$ 35 mil. As vantagens vão além da economia compartilhada: os passageiros embarcam com total comodidade, evitando longas filas, atrasos e congestionamentos típicos da aviação comercial. Em dez minutos após chegar ao hangar, já é possível estar no ar.

Foco em agilidade, conforto e flexibilidade para diferentes perfis de passageiros Divulgação Amaro Aviation

“Para quem viaja a negócios, o ganho de tempo é uma vantagem competitiva. É possível visitar mais de uma base da empresa em um único dia, fechar novos contratos e ainda retornar para casa ou ao escritório no mesmo dia”, afirma João Mellão, COO e cofundador da Amaro Aviation. “Já para quem voa a lazer, a possibilidade de pousar em aeroportos menores, próximos à praia, fazenda ou destinos turísticos, torna a viagem mais rápida e confortável, sem abrir mão da experiência personalizada que só a aviação executiva pode proporcionar”.

Do embarque ao pouso: hospitalidade e experiência premium

‌



Com bases próprias no Aeroporto Catarina, em São Roque (SP), e parceria com o Hangar Premier, no Aeroporto de Congonhas (SP), a Amaro Aviation valoriza cada etapa da experiência do cliente. Ao chegar ao hangar, o passageiro é recebido pela tripulação e pode optar por um café ou espumante de boas-vindas. Tapete vermelho, flores frescas, chocolates suíços e um catering de alto padrão, assinado por restaurantes renomados, ajudam a transformar o embarque em uma ocasião especial.

“Temos orgulho de trazer à aviação executiva o cuidado com o passageiro que meu pai, Rolim Amaro, introduziu na aviação comercial com a TAM”, afirma Marcos Amaro, fundador e CEO da empresa. “É uma forma de valorizar o tempo das pessoas com um serviço ágil, seguro e atento aos detalhes”.

‌



Durante o voo, o serviço é conduzido com discrição e sofisticação. As refeições são personalizadas de acordo com as preferências do cliente, com opções que vão de saladas e pratos quentes a sobremesas e bebidas. A bordo, as aeronaves contam ainda com sistema de som e playlists exclusivas para tornar o trajeto ainda mais agradável.

Modelos flexíveis de operação

‌



Além do táxi-aéreo, a Amaro Aviation oferece o compartilhamento de aeronaves e a venda de horas de voo, com opções para quem voa a partir de 30 horas por ano. No compartilhamento, o cliente adquire uma cota da aeronave e divide os custos operacionais com outros proprietários. Já nas horas de voo, o passageiro pode escolher entre jato, turbo-hélice ou helicóptero conforme a necessidade do trajeto, sem perder os benefícios da personalização e da logística sob demanda.

A frota da companhia é composta por aeronaves versáteis e de alta performance, como o Pilatus PC-12 e o PC-24, o jato Cessna Citation XLS (para até 9 passageiros), além do helicóptero Bell 429, que acomoda até 6 pessoas. Todos os modelos operam em aeroportos menores, o que amplia significativamente as opções de destinos, mesmo em regiões interioranas e locais remotos.

Mesmo quando o ponto de origem do cliente está fora das bases da empresa, a Amaro Aviation garante a operação com eficiência. A aeronave se desloca até o local indicado e o serviço de concierge remoto cuida do catering e da organização pré-voo, mantendo o padrão de qualidade em todas as etapas.

“Nosso compromisso é oferecer flexibilidade total, com excelência em atendimento. A liberdade de trocar horas entre aeronaves é um diferencial que nossos clientes valorizam muito”, completa Mellão.

