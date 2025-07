Scandinavian Airlines faz pedido recorde de 55 aviões Embraer para impulsionar crescimento futuro e conectividade regional Esta é a maior compra de jatos da SAS direta a um fabricante desde 1996 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/07/2025 - 19h23 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E195-E2 desempenhará um papel vital na otimização das operações da SAS Divulgação SAS

A Scandinavian Airlines (SAS) firmou um acordo para adquirir 45 aeronaves Embraer E195-E2, com direitos de compra para mais 10 aeronaves — o maior pedido de jatos da SAS diretamente de um fabricante desde 1996. Este acordo histórico apoia a estratégia de renovação de frota de longo prazo da SAS, que se concentra em aumentar a eficiência, reduzir as emissões e desbloquear oportunidades de crescimento futuro em seu hub global em Copenhague, bem como em toda a sua rede escandinava e internacional.

As primeiras entregas de aeronaves da Embraer estão programadas para começar no final de 2027, com entregas futuras se estendendo por aproximadamente quatro anos. Excluindo os direitos de compra, o valor do pedido é de aproximadamente US$ 4 bilhões.

“Este é um momento decisivo para a SAS " , afirma Anko van der Werff, Presidente e CEO da SAS. “O Embraer E195-E2 é uma aeronave de classe mundial, que combina desempenho excepcional com excelente eficiência de combustível e conforto. Esta aeronave é fundamental para permitir o crescimento futuro e a melhoria da conectividade em toda a Escandinávia e além. Dedicamos tempo para tomar a decisão certa — e este grande investimento reflete nossa confiança no futuro e a solidez do acordo que firmamos ."

O E195-E2 desempenhará um papel vital na otimização das operações da SAS e no aprimoramento da conectividade entre a Escandinávia e a Europa. Seu tamanho e alcance são ideais para complementar a frota e a estrutura de rotas existentes da SAS, permitindo mais frequências, maior flexibilidade de rede e menores custos de viagem.

‌



Construído para o futuro da aviação sustentável

“ O E2 é fundamental para nossa estratégia de construir uma frota moderna, eficiente e com forte desempenho. Ele nos permite atender mais rotas com menores emissões, melhor economia e uma experiência premium para nossos passageiros ”, acrescenta Van der Werff. “ Juntamente com a Embraer, estamos definindo o rumo para o próximo capítulo da SAS.”

‌



A família de aeronaves E2 já foi testada com combustível de aviação 100% sustentável (SAF) e está em processo de certificação completa para voar com 100% de SAF em um futuro próximo. Atualmente, misturas de até 50% de SAF já são possíveis.

Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, afirma: " Estamos entusiasmados em aprofundar nossa parceria com a SAS por meio deste acordo histórico. O E2 é o jato de corredor único mais silencioso disponível atualmente – 29% mais econômico em termos de combustível e com uma redução de 62% na emissão de ruído em relação ao jato da geração anterior. O E195-E2 é um divisor de águas em termos de eficiência, desempenho e conforto para os passageiros. Estamos confiantes de que essas aeronaves desempenharão um papel crucial na estratégia de renovação e expansão da frota da SAS, apoiando seus ambiciosos planos de crescimento e aprimorando suas capacidades operacionais."

‌



Equipado com os avançados motores PW1900G GTF da Pratt & Whitney, o E195-E2 proporciona reduções de dois dígitos no consumo de combustível, emissões e ruído em comparação com aeronaves da geração anterior. A nova frota ajudará a reduzir a pegada ambiental da SAS e reforçará sua posição como força motriz na redução do impacto climático da aviação.

Este pedido marca mais um passo na transformação da SAS focada no futuro, apoiando uma frota modernizada e uma experiência de viagem aprimorada. A SAS continua a fortalecer sua rede geral e seu alcance internacional, ao mesmo tempo em que aprimora a conectividade entre cidades regionais e destinos globais por meio de operações mais integradas e sustentáveis.

Este pedido foi facilitado pelo apoio da Skyworks Holding.

A SAS foi classificada em primeiro lugar entre 660 companhias aéreas no mundo em desempenho pontual em abril e maio de 2025, segundo a Cirium.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.