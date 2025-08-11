Seminário da Embraer com Companhias Aéreas da Ásia-Pacífico Demonstra o Dinamismo do Mercado da Região Discussões foram centradas em tendências emergentes, novas oportunidades para companhias aéreas e na demanda por maior conectividade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 06h46 (Atualizado em 11/08/2025 - 06h46 ) twitter

A Embraer sediou a edição da Ásia-Pacífico do Seminário de Negócios para Companhias Aéreas em Singapura, reunindo companhias aéreas, a comunidade financeira, consultores e autoridades de aviação de toda a região, entre 6 e 7 de agosto de 2025.

O evento reservado a convidados ofereceu uma plataforma para os participantes compartilharem e discutirem tendências emergentes nas diferentes regiões da Ásia-Pacífico, os novos perfis de viajantes e as oportunidades criadas tanto para companhias aéreas quanto para os diferentes tipos de aeronaves, como as famílias E-Jets e E-Jets E2, as aeronaves regionais e de menor porte.

“O Seminário de Negócios para Companhias Aéreas da Embraer na Ásia-Pacífico apresentou discussões sólidas sobre as estratégias em evolução que as companhias aéreas e a indústria da aviação estão adotando. Todos querem potencializar as oportunidades de crescimento e de retornos de investimentos na Ásia-Pacífico, que é a região que mais cresce na aviação global,” afirma Raul Villaron, Vice-Presidente da Embraer Aviação Comercial para Ásia-Pacífico.

“Este evento é uma extensão do nosso engajamento de longo prazo com a comunidade da Ásia-Pacífico. O seminário reflete como as nossas aeronaves small narrowbody e regionais estão capacitando progressivamente as companhias aéreas da região a explorar o potencial de aprimorar tanto a conectividade quanto a frequência de voos dos principais hubs para destinos pouco atendidos,” completa o executivo.

A Embraer estima uma demanda global de 10.500 jatos e turboélices com menos de 150 assentos nos próximos 20 anos. Desse total, uma demanda de 3.390 unidades (~33,2%) provém da Ásia-Pacífico, incluindo a China. As informações foram divulgadas no último relatório de perspectivas de mercado, divulgado em junho de 2025.

Os E-Jets continuam a construir um forte histórico na região com seu alto desempenho, eficiência e confiabilidade. São 14 companhias aéreas em sete países que já selecionaram jatos da família de aeronaves da Embraer, incluindo Scoot, All Nippon Airways, Japan Airlines, Tianjin Airlines, Alliance Airlines (Austrália) e Virgin Australia. Cerca de 200 jatos da Embraer operam em toda a Ásia-Pacífico, incluindo a China.

Em agosto de 2024, a Virgin Australia encomendou oito E190-E2s para operações de fretamento na Austrália Ocidental e, este ano, a All Nippon Airways (ANA) encomendou 15 E190-E2s com opção para mais cinco, para aprimorar a conectividade da companhia aérea no Japão. Ambas as companhias aéreas serão as primeiras operadoras dos E2s em seus respectivos países.

