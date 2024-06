Setor de transporte aéreo melhora o manuseio de bagagens apesar do aumento no tráfego de passageiros, diz a SITA Inteligência Artificial para análise de dados e a tecnologia de visão computacional no processamento automatizado de malas são essenciais para operações fluidas, à medida que o volume aumenta

A SITA, líder global em soluções de tecnologia para a indústria de transporte aéreo, anunciou hoje uma melhora na taxa de bagagens extraviadas no setor. O recém-lançado relatório de Insights em TI para Bagagens - 2024 (2024 SITA Baggage IT, em inglês) informa que o número de bagagens extraviadas caiu de 7,6 para 6,9 por 1.000 passageiros em 2023. Vale ressaltar que o número diminuiu mesmo com o aumento do fluxo de viajantes, ultrapassando os valores de 2019 pela primeira vez em cinco anos, atingindo a 5,2 bilhões.

A tendência a longo prazo destaca o impacto positivo dos investimentos em tecnologia. Entre 2007 e 2023, houve uma queda acentuada de 63% na taxa de manuseio incorreto de malas, enquanto o tráfego de passageiros aumentou 111%. No entanto, o setor ainda enfrenta desafios, especialmente no gerenciamento do aumento do volume de bagagens. Segundo a pesquisa, é fundamental avançar com a agenda de digitalização do setor, com foco em IA para análise de dados e tecnologia de visão computacional no manuseio automatizado de bagagens.

Esse avanço deve incluir automação total, boa comunicação e visibilidade completa da jornada de cada mala. Outras pesquisas da SITA revelam a ansiedade dos passageiros em relação a atrasos e cancelamentos (32% em 2023). O relatório revela que, atualmente, dois terços das companhias aéreas oferecem despacho de bagagem sem assistência e 85% dos aeroportos oferecem a modalidade de autoatendimento. Esse dado reflete a demanda do setor por tecnologia de autoatendimento para melhorar o fluxo de passageiros. Ao mesmo tempo, os viajantes querem usar seus celulares durante a viagem, inclusive na retirada de bagagens. Hoje, 32% dos passageiros contam com informações sobre a coleta de malas enviadas diretamente para seus dispositivos móveis. Sendo assim, uma melhor comunicação e visibilidade para os passageiros incentivará um maior uso do autoatendimento digital e oferecerá controle sobre a jornada.

A colaboração é fundamental. Embora as companhias aéreas e os aeroportos compartilhem dados de bagagem, ainda é possível aprimorar. Na coleta de malas, apenas 58% das companhias aéreas compartilham dados. Ao mesmo tempo, 66% dos aeroportos compartilham essas informações com as empresas aéreas. A pesquisa de Insights em TI para Bagagens – 2024, da SITA, menciona a exigência da IATA no rastreamento completo de bagagens e dados de status em tempo real como parte da iniciativa da Resolução 753, que prevê o compartilhamento de informações em toda a jornada da bagagem. O relatório também aponta o pedido do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International, em inglês) de autoatendimento, comunicação em tempo real e visibilidade para os passageiros, a fim de reduzir o estresse e a ansiedade.

“A melhora na taxa de bagagens extraviadas em 2023 é uma ótima notícia para os passageiros e para a aviação. Essa informação é impressionante, pois o tráfego global de viajantes cresceu significativamente ano passado e deve dobrar até 2040. Com base nos resultados do relatório de Insights em TI para Bagagens – 2024, da SITA, podemos ver claramente que a automação de bagagens é o caminho a ser seguido, com mais colaboração, comunicação com os passageiros e investimentos em novas tecnologias - como IA e visão computacional, para tornar a viagem mais otimizadas. Pelas minhas próprias experiências de viagens, posso afirmar que esse avanço será muito bem-vindo. Tecnologias como essas são essenciais, porque nos ajudam a coletar, integrar e compartilhar dados de forma eficaz. Com isso, podemos descobrir insights importantes que tornam as tomadas de decisões mais fáceis e automatizadas”, destaca David Lavorel, CEO da SITA.

Analisando a América do Norte, a pesquisa Insights em TI para Bagagens – 2024 mostra uma modesta queda a longo prazo na taxa de manuseio incorreto de bagagens, de 7,1 por 1.000 malas em 2007 para 5,8 em 2023. Os números somente dos EUA destacam uma forte melhoria em 2023, de acordo com o Relatório do Consumidor de Viagens, do Departamento de Transportes do país (North America: DOT Air Travel Consumer Report, em inglês). As companhias aéreas dos EUA reduziram a taxa de bagagens manipuladas incorretamente em 9% em relação ao ano anterior, devido a um maior número de colaboradores e investimentos em equipamentos de bagagem e tecnologia da informação.

Já analisando o cenário da Europa, o relatório aponta que a região apresentou a maior queda global a longo prazo na taxa de manuseio incorreto de bagagens, de 16,6 por 1.000 malas em 2007 para 10,6 em 2023.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

