Sob administração brasileira, Aeroporto da Costa Rica é eleito o melhor da América Latina e Caribe Gerido pela CCR Aeroportos há cerca de dez anos, aeroporto foi destaque em novo ranking divulgado pelo Conselho Internacional de Aeroportos Luiz Fara Monteiro 19/03/2025 - 18h04

Aeroporto da Costa Rica: o melhor da América Latina e Caribe Divulgação AERIS

O Aeroporto Internacional Juan Santamaría (SJO), em San José, na Costa Rica, foi reconhecido como o “Melhor Aeroporto da América Latina e Caribe” na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros, de acordo com o ASQ Airport Service Quality Awards 2024, premiação organizada pelo Conselho Internacional de Aeroportos (ACI World). O reconhecimento é baseado em pesquisas realizadas diretamente com passageiros, avaliando a experiência de viagem e a qualidade dos serviços oferecidos.

Administrado pela AERIS, empresa que integra o portfólio da CCR Aeroportos, o SJO conquistou a liderança no ranking graças a um esforço conjunto entre sua operadora, a comunidade aeroportuária, autoridades governamentais e outros stakeholders. O Aeroporto Internacional de Quito (UIO), no Equador, também gerido pela CCR Aeroportos, ficou na terceira colocação, consolidando o compromisso do grupo com a excelência operacional.

“A qualidade e a eficiência dos aeroportos sob nossa gestão são motivo de orgulho para o Brasil. A conquista de San José e a presença de Quito entre os melhores do mundo mostram que a CCR Aeroportos tem competência para entregar padrões internacionais de serviço e conforto aos passageiros”, afirma Waldo Pérez, Presidente da CCR Aeroportos.

‌



O reconhecimento ao Aeroporto de San José reforça os avanços implementados nos últimos anos, como a nova identidade visual alinhada à cultura da Costa Rica, melhorias em infraestrutura e a consolidação do Comitê de Experiência do Cliente, que fortalece o compromisso com a excelência no atendimento.

“O SJO é a principal porta de entrada da Costa Rica, e nosso compromisso é garantir que cada passageiro vivencie a essência do ‘Pura Vida, da Costa Rica’. Este prêmio é um reflexo do esforço conjunto de toda a comunidade aeroportuária, que trabalha diariamente para oferecer um serviço de classe mundial”, destaca Ricardo Hernández, Diretor de Negócios Internacionais da CCR Aeroportos.

‌



Os prêmios ASQ são considerados a principal referência global para medir a experiência nos aeroportos, avaliando aspectos como agilidade nos processos, cordialidade da equipe, limpeza, conforto e eficiência operacional.

