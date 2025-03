Solojet Aviação incorpora terceiro hangar no Aeroporto de Jundiaí Espaço será destinado exclusivamente para os jatos utilizados no programa de compartilhamento de aeronaves Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h11 ) twitter

Solojet: novo hangar em Jundiaí Divulgação

A Solojet Aviação está ampliando a base no Aeroporto de Jundiaí (SP) com a incorporação de um terceiro hangar. O novo espaço, inaugurado hoje, dia 10, tem 3.362 metros quadrados e é exclusivo para hangaragem e atendimento das aeronaves do programa de compartilhamento Solojet Shares, que conta atualmente com cinco jatos, sendo quatro Hawker 400XP e um Cessna Citation X, bem como FBO/Atendimento a aeronaves de terceiros.

A empresa possui outros dois hangares no aeroporto, utilizados para os serviços de manutenção, revitalização de interiores, pintura, entre outros. Com o novo hangar dedicado apenas ao compartilhamento, os passageiros contarão com mais conforto e privacidade.

“Era uma demanda que tínhamos, a de oferecer esse diferencial aos nossos clientes de compartilhamento”, explica André Bernstein, CEO da Solojet. “Queremos continuar a crescer e cada vez mais oferecer serviços diferenciados. Somos hoje a única empresa certificada para compartilhamento de aeronaves que conta com oficina própria e agora também hangar próprio. Tudo isso nos dá muita agilidade e controle sobre nossas operações, de forma a garantir altas taxas de despachabilidade de nossas aeronaves”.

Além de atendimento às suas próprias aeronaves, no novo hangar a empresa também prestará os serviços de FBO/Atendimento a aeronaves de terceiros que venham à região de São Paulo, dado às novas restrições de slots para aviação geral em Congonhas e à redução de FBO disponíveis para atendimento.

A empresa registrou um crescimento de 60% em 2024 quando comparado ao ano anterior. Além do novo hangar que será inaugurado em Jundiaí, a Solojet expandiu sua base em fevereiro ao estrear um hangar no Aeroporto de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, voltado para manutenção de aeronaves em uma das regiões mais promissoras no agronegócio brasileiro.

“É uma região com uma alta demanda de voos privados, mas com pouca infraestrutura. Estamos felizes em oferecer nossa experiência em serviços de manutenção e compartilhamento de aeronaves”, afirma Bernstein.

Dados de mercado

A aviação executiva tem registrado um crescimento robusto e contínuo no Brasil nos últimos anos. Levantamento feito pela Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) mostra que em outubro passado o país tinha 10.484 aeronaves em operação, entre jatos, turbo-hélices e helicópteros, usados para a aviação geral, de negócios, táxi-aéreo, entre outras. No mesmo período em 2023, eram 9.884 aeronaves. O número tem subido ano a ano, e cresceu mesmo durante a pandemia.

