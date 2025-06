Spirit alerta sobre impacto tarifário da política de Trump Uma tarifa de 20% acrescentaria bilhões de dólares ao custo de 92 aeronaves encomendadas pela Spirit Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/06/2025 - 18h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h16 ) twitter

Aérea americana alerta para alto custo com tarifas de importação William Derrickson via AirlineGeeks

A companhia aérea de ultrabaixo custo Spirit alertou sobre o impacto que as novas tarifas de importação podem ter em sua capacidade de encomendar novas aeronaves. A companhia aérea opera uma frota exclusivamente de aeronaves Airbus, e muitas de suas aeronaves são entregues da sede da fabricante na França.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente Donald Trump impôs tarifas a diversos países, incluindo alguns dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Algumas tarifas foram revogadas ou suspensas temporariamente.

Tarifas são atualmente aplicadas a todas as importações da União Europeia. Trump inicialmente pediu 20%, mas a taxa foi temporariamente reduzida para 10% até o início de julho. Espera-se que as tarifas retornem aos 20% originais, a menos que um acordo seja fechado no próximo mês.

Encomendas da Spirit

A Spirit tem encomendas de quase 100 aeronaves Airbus, e 92 devem ser entregues da Europa nos próximos seis anos, informa a Airline Geeks. A empresa também possui contratos de arrendamento para 39 aeronaves A320neo e A321neo, a serem entregues entre 2025 e 2028. Independentemente de o próximo governo manter ou não as tarifas de Trump, a maioria das entregas da Spirit ainda estará potencialmente sujeita a preços mais altos.

Um Airbus A320neo novinho em folha tem um preço de tabela de US$ 110,6 milhões. Com uma tarifa de 20% aplicada, o novo custo sobe para US$ 132,72 milhões, adicionando bilhões de dólares aos custos das aeronaves. Embora seja provável que a Spirit tenha recebido um desconto por atacado em cerca de 100 jatos, o aumento de preço é significativo e precisará ser repassado aos seus clientes.

