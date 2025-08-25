Spotter Aena reúne cerca de 50 amantes da fotografia de aviação no Aeroporto de João Pessoa Participantes foram selecionados entre mais de 100 inscritos, seguindo o critério da ordem do credenciamento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 15h53 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h53 ) twitter

Spotters tiveram a oportunidade de registrar as fotografias numa área próxima à pista Marco Pimentel via Aena Brasil

Em sintonia com as expectativas da comunidade de entusiastas da fotografia de aviação, o Spotter Aena desembarcou no Aeroporto de João Pessoa na última sexta-feira (22). Cerca de 50 fotógrafos, amadores e profissionais, estiveram reunidos para a primeira edição do evento realizada na capital paraibana. Os participantes tiveram a oportunidade de acessar o pátio de aeronaves para registrar as imagens bem próximo da pista de pousos e decolagens.

Promovido pela maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, o Spotter Aena aconteceu das 13h30 às 18h e contemplou pontos privilegiados do aeroporto. Os participantes foram recepcionados com um coffee break e uma apresentação de boas-vindas no auditório. Além dos registros das aeronaves, os spotters também puderam conferir de perto as pontes móveis de embarque e desembarque de passageiros.

Evento é um momento especial de confraternização entre o aeroporto entusiastas da aviação Marco Pimentel via Aena Brasil

“Foi uma tarde muito especial. Já vínhamos recebendo muitos pedidos para a realização de um evento como esse e conseguimos atender a comunidade da melhor maneira possível. Ver a alegria e o brilho nos olhos dos spotters a cada registro foi gratificante. Esse tipo de iniciativa fortalece ainda mais o vínculo com a comunidade e já estamos ansiosos para a próxima edição”, celebrou Jorge Odir, diretor do Aeroporto de João Pessoa.

Antes da ida ao pátio, os spotters receberam instruções sobre o acesso à área restrita, um kit de segurança e alguns brindes da concessionária. O grupo contou com todo o suporte da equipe operacional para poder fazer os registros de maneira segura. Os participantes puderam fotografar aeronaves da Gol, Latam e Azul, como os modelos Boeing 738, ATR-72 e os Airbus 320 e 321. Além dos cliques, os entusiastas aproveitaram o momento para interação e troca de experiências.

‌



A realização do evento foi bastante celebrada pelos participantes. “Hoje tive essa experiência ímpar de poder participar do primeiro Spotter Aena aqui em João Pessoa. Foi tudo muito maravilhoso, fomos muito bem recebidos e já estamos na expectativa de ter outro evento como esse o quanto antes”, comentou Fabiano Gomes, “Foi uma oportunidade muito boa de ver de perto os pousos e decolagens que tanto admiramos”, disse Elizenda Sobreira.

Essa foi a sexta edição do Spotter Aena, que também já passou pelos aeroportos de Uberaba, Recife, Campina Grande, Congonhas e Juazeiro do Norte. Bastante elogiado pelos participantes, o evento tem se tornado um sucesso dentro da comunidade e vai desembarcar em outros aeródromos administrados pela concessionária no Brasil durante os próximos meses.

‌



