SWISS revela 'Wanderlust', a pintura especial de seu primeiro Airbus A350 Livery traz temas como Freddie Mercury e uma homenagem lúdica, criativa e cheia de histórias à Suíça Luiz Fara Monteiro 06/03/2025 - 09h11 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h28 )

Wanderlust: a nova pintura do A350 da Swiss Divulgação Swiss

O que uma lenda do rock, a Suíça personificada reclinada em uma espreguiçadeira e um roedor alpino (marmota) fofo têm em comum? Eles estão todos presentes na nova pintura especial que a SWISS aplicará à sua primeira aeronave Airbus A350.

A pintura, chamada ‘SWISS Wanderlust’, destaca os laços estreitos entre a companhia aérea e seu país e cidades de origem. E seus elementos de design marcantes são mais do que apenas imagens: eles também são uma porta de entrada para uma experiência interativa do espectador.

A pintura especial que a Swiss International Air Lines (SWISS) aplicará ao seu primeiro Airbus A350-900 é uma homenagem lúdica, criativa e cheia de histórias à Suíça, que mistura estruturas imponentes com outros marcos famosos e motivos de artes tradicionais e eventos esportivos. Cada uma de suas ilustrações captura uma faceta do país natal da SWISS para contar a história de seus lugares, seu povo e sua cultura. E seu nome “Wanderlust” comunica nosso desejo de viajar, descobrir e explorar o mundo mais amplo.

‌



estPontos turísticos famosos e elementos que remetem às artes e aos esportes tradicionais da Suíça

A primeira galeria de arte voadora

O indivíduo por trás da pintura especial ‘SWISS Wanderlust’ é o artista suíço Frédéric Siegel, que é bem conhecido por suas ilustrações e animações únicas. Com suas apresentações criativas dos vários motivos apresentados, Siegel transformou o primeiro Airbus A350-900 da SWISS na primeira galeria de arte voadora do mundo. Na fuselagem da aeronave e nas naceles do motor serão retratados tanto o tradicional quanto o moderno, todos apresentados com talento criativo e uma piscadela despreocupada.

‌



Uma homenagem à Suíça

“Esta pintura especial é nossa declaração voadora de amor pela Suíça”, diz o diretor comercial da SWISS, Heike Birlenbach. “É uma confirmação de quão próximos nos sentimos de nosso país natal; e é um convite a todos para descobri-lo e explorá-lo em toda a sua singularidade de uma forma lúdica e criativa. Estamos orgulhosos de apresentar a Suíça em toda a sua diversidade em todo o mundo de uma forma tão especial.”

‌



Swiss A350-9

Uma pintura para descobrir – com prêmios também

Os elementos de design da pintura especial são mais do que apenas imagens: eles são uma porta de entrada para a fascinante experiência interativa ‘SWISS Treasure Hunt’. Todas as ilustrações que serão transportadas na aeronave podem ser exploradas usando realidade aumentada (RA) em swiss.com/treasurehunt . Os usuários deste recurso podem descobrir detalhes ocultos, resolver quebra-cabeças intrigantes e – com um pouco de sorte – ganhar o prêmio principal de um voo de ida e volta na Classe Executiva para dois a bordo do novo Airbus A350 da SWISS.

Nova aeronave, nova era

Quando receber seu primeiro Airbus A350-900, a SWISS estará decolando para uma nova era de eficiência ainda maior e ainda mais sustentabilidade. A companhia aérea receberá dez desses jatos bimotores de longo curso avançados e com baixo consumo de combustível nos próximos anos. A primeira aeronave, ostentando a pintura especial ‘SWISS Wanderlust’, deve entrar em serviço no final do verão deste ano – com Freddie, Helvetia e a marmota a bordo.

Assista ao vídeo promocional da nova pintura:

