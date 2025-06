TAAG transfere todos os voos internacionais para novo aeroporto em Angola Entre os destinos contemplados nos voos a partir do novo aeroporto estão São Paulo, Lisboa, Joanesburgo e Cidade do Cabo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h53 ) twitter

Transferência de aeroporto para operações internacionais Divulgação TAAG

A TAAG Linhas Aéreas de Angola informa que, a partir de 15 de setembro de 2025, toda a sua operação será transferida do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), localizado no Bom Jesus, província de Icolo e Bengo. Esse marco histórico representa o ponto culminante de um processo de transição gradual iniciado em novembro de 2024, que agora se consolida com a centralização dos voos internacionais de maior tráfego no novo aeroporto. Entre os destinos contemplados estão Lisboa, São Paulo, Joanesburgo, Cidade do Cabo, Lagos, Windhoek, São Tomé e Maputo, que se juntam às rotas domésticas e regionais já operadas a partir do AIAAN, como Brazzaville e Kinshasa.

O AIAAN, com as suas instalações modernas e capacidade expandida, está preparado para atender a um volume crescente de tráfego aéreo, oferecendo aos passageiros mais conforto, eficiência dos processos de viagem, maior segurança, diversidade de serviços, instalações de qualidade e atendimento ao público aprimorado.

A decisão de transferir as operações internacionais da TAAG para o novo aeroporto está alinhada ao Decreto Executivo n.º 06/2025, de 27 de maio, e reflete a visão estratégica do Governo de Angola de posicionar Luanda/Icolo e Bengo como um hub logístico de pessoas e mercadorias no continente africano, com ligações Norte-Sul e Leste-Oeste, à escala mundial.

Paralelamente, está em execução um plano de comunicação direcionado aos nossos clientes, passageiros, parceiros, autoridades competentes, corpo diplomático e demais stakeholders. “Estamos entusiasmados com esta transferência total e completa dos nossos serviços comerciais de passageiros para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Esta mudança representa um passo crucial na nossa estratégia de melhoria da experiência do cliente e eficiência da nossa operação, sendo que toda a logística e frota estarão centralizadas no AIAAN, o que oferece muitas sinergias positivas” afirma Nelson Rodrigues de Oliveira, presidente da Comissão Executiva da TAAG.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 13 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

