Temporada de verão: Azul oferece mais de 3,6 mil voos extras em operação especial Companhia anuncia planejamento especial para Congonhas, onde reforçará voos para destinos turísticos e oferecerá novas rotas Luiz Fara Monteiro 05/08/2025 - 10h21

Planejamento de malha aérea para o verão Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul montou uma operação especial para atender a demanda da alta temporada do verão 2025/2026. A Companhia fez um planejamento de malha aérea para o período entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, com a oferta de 3,6 mil voos extras de/para todas as regiões do Brasil. Já o número de assentos extras ofertados chegará a mais de 520 mil lugares.

O destaque da programação especial de alta temporada será a nova operação no Aeroporto de Congonhas (SP). Além disso, cinco outros aeroportos terão aumento expressivo no número de decolagens e assentos oferecidos, chegando a 80% de acréscimo, em relação a suas programações regulares. Serão eles: João Pessoa-PB, Ilhéus-BA, Natal-RN e Maceió-AL.

As localidades, que contarão com maior número de novos destinos, serão nesta ordem: São Paulo-SP, Maceió-AL, Salvador-BA e João Pessoa-PB. Entre as novas rotas estarão Congonhas-Foz do Iguaçu, Congonhas-Salvador, Curitiba-Recife, Ribeirão Preto-Fortaleza e Confins-Jericoacoara, entre outras. A Azul também vai oferecer voos dedicados para a Azul Viagens com um total de 4.460, o que equivalerá a um crescimento de 111% em relação à baixa temporada.

“Nosso o objetivo é reforçar a conectividade em todo o país, oferecer mais opções para destinos turísticos e apresentar um planejamento especial para Congonhas. Essa estratégia de alta temporada é pensada para atender o Cliente que busca mais opções de lazer, voos diretos e conectividade regional. O reforço na nossa malha aérea favorece o turismo como também fortalece nossas operações estratégicas e estimula novos mercados”, afirma André Mercadante, diretor de Alianças, Malha e Revenue Management da Azul.

Congonhas em destaque

A Azul terá uma operação especial voltada para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, durante o verão. Pela primeira vez, a Companhia converterá 45% dos voos originalmente voltados ao público corporativo em operações sazonais de lazer para atender a intensa demanda do período da alta temporada de férias, principalmente, para o Nordeste. Além disso, a Azul terá 32 toneladas a mais por dia de capacidade de embarque de cargas com a mudança de malha no aeroporto.

A partir do aeródromo, a Azul ampliará o número de voos e assentos para destinos como João Pessoa-PB, Maceió-AL e Porto Seguro-BA. Para o aeroporto da capital da Paraíba, o aumento nas decolagens será de 600%, seguido pelo crescimento de 469% na oferta de assentos. O mesmo aumento em decolagens e assentos será dedicado aos voos com destino ao aeroporto de Porto Seguro. Já as partidas para a capital de Alagoas terão um aumento de 250%, além de 219% na oferta de assentos.

A Companhia também passará a oferecer voos diários para Natal e Fortaleza, além de iniciar rotas para Foz do Iguaçu, Navegantes, Ilhéus e Salvador a partir do Aeroporto da zona Sul da capital paulista.

