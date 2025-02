Torre Digital da Saab é selecionada para o aeroporto de Sønderborg, na Dinamarca Equipamento melhora a eficiência operacional, evita a necessidade de uma nova torre física e garante que todos os trabalhos de controle de tráfego aéreo local sejam mantidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 20h13 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h13 ) twitter

Sønderborg será o primeiro aeroporto da Dinamarca a adotar essa moderna tecnologia Divulgação Saab

A Torre Digital da Saab foi selecionada pelo Aeroporto de Sønderborg como parte da transformação do aeroporto em um importante centro de aviação para o sul da Dinamarca. Esse projeto é um marco importante, pois o aeroporto se torna o primeiro na Dinamarca a operar com uma torre de controle de tráfego aéreo digital, eliminando a necessidade de uma estrutura física de alto custo, enquanto mantém a eficiência e a segurança. Dessa forma, o aeroporto e seus serviços estão preparados para o futuro.

O Aeroporto de Sønderborg receberá o mais recente modelo do produto r-TWR da Saab, feito sob medida para aeroportos pequenos e regionais. O r-TWR Compact RTM oferece recursos que suportam operações digitais seguras e eficientes do Serviço Automático de Informações de Voo (AFIS - Automatic Flight Information Service), permitindo que o aeroporto permaneça totalmente operacional durante a transição. A Saab Denmark A/S está pronta para fornecer o TactiCall VCS (Voice Communication Solution) para a torre digital do Aeroporto de Sønderborg, facilitando a eficiência dos serviços de tráfego aéreo. Essa solução oferece suporte à comunicação contínua entre o controle de solo e o tráfego aéreo, bem como entre várias operações de solo.

“Estamos orgulhosos de colaborar com o Aeroporto de Sønderborg na formação do futuro do controle de tráfego aéreo. Estamos entusiasmados em contribuir com nossa experiência para esse projeto transformador na Dinamarca”, diz Per Ahl, CEO da Saab Digital Air Traffic Solutions.

“Isso marca um passo histórico para o nosso aeroporto e para a região. Com a Torre Digital da Saab, estamos nos modernizando de uma forma que mantém nosso aeroporto eficiente e conectado, ao mesmo tempo em que mantemos empregos localmente. É empolgante ver o Aeroporto de Sønderborg liderar o caminho como o primeiro aeroporto com torre digital da Dinamarca”, diz Jákup Sverri Kass, CEO do Aeroporto de Sønderborg.

O Aeroporto de Sønderborg pretende se tornar um centro importante para o sul da Dinamarca, com o apoio de empresas locais que cofinanciam rotas de voo fixas. A ambição do aeroporto é aumentar a conectividade regional e, ao mesmo tempo, estabelecer a área como um destino turístico em crescimento. Além disso, o setor de manutenção de aeronaves em expansão fortalece a posição do aeroporto como um centro de serviços de viagem e aviação.

As r-TWR são torres digitais que permitem o uso remoto de serviços de tráfego aéreo de qualquer local. Seja em um aeroporto, em uma base aérea ou em um local centralizado, a distância não é mais um fator. As funções da r-TWR podem ser integradas a uma torre tradicional como uma solução híbrida e podem dar suporte ao gerenciamento de rampa e pátio de estacionamento usando as mesmas informações. Ele também pode ser implantado e colocado em funcionamento quando necessário.

