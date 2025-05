Trade turístico de Bonito comemora novos voos da LATAM para o destino A partir de 03 de setembro, companhia vai operar nova rota com voos diretos entre a cidade sul-matogrossense e o Aeroporto Internacional de Guarulhos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 13h11 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h12 ) twitter

As três grandes companhias aéreas passam a operar em Bonito (MS) Pierre Louis Beranek via Assimptur

A partir de 03 de setembro, a LATAM vai operar uma nova rota com voos diretos entre Bonito, no Mato Grosso do Sul, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Serão duas frequências por semana, com aeronaves da família Airbus A320 com capacidade para até 174 passageiros. Assim, as três grandes companhias aéreas passam a operar em Bonito, que também recebe voos diretos da GOL a partir de Congonhas e da Azul a partir de Viracopos.

Empresários do turismo de Bonito já comemoram o anúncio da nova rota. “Foi uma incrível conquista para o destino, vai facilitar e potencializar muito o turismo na região”, afirma Carlos Eduardo Rodrigues, CEO da Nascente Azul, um dos principais complexos de ecoturismo do destino. “Essa conexão se torna agora muito mais rápida e, na tomada de decisão das pessoas, isso é fundamental, pois o tempo gasto em deslocamento faz toda a diferença. Agradeço ao poder público, ao governador, ao prefeito e aos secretários por terem conseguido essa façanha. Três companhias operando voos em Bonito é realmente uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu e agradecer. É algo que o destino merece e que faltava”, completa.

Para Luciana Garcia, diretora da agência de turismo Acqua Viagens, “a distância para Bonito está cada vez mais curta, e agora, com voos partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o acesso de conexões nacionais e internacionais é muito simplificado. Além disso, essa maior variedade de voos dá mais flexibilidade para que o turista possa planejar sua estada de forma customizada. É uma conquista maravilhosa para a região de Bonito, fazendo com que as nossas maravilhas naturais estejam ainda mais próximas de todos que planejam nos visitar”.

Com a novidade, Bonito amplia sua conectividade aérea e se abre definitivamente para o mundo como a capital brasileira do ecoturismo, destino certo para quem busca contato direto com a natureza, aventura e sustentabilidade. O Aeroporto de Guarulhos é o maior complexo aeroportuário da América do Sul e recebe voos de mais de 100 destinos nacionais e internacionais.

Segundo Paul Maxwell, diretor da Pousada Arte da Natureza, “esta é uma ótima notícia. Bonito foi eleito o melhor destino de ecoturismo por dezoito anos seguidos e agora estará ainda mais acessível com os voos da LATAM partindo de Guarulhos, pois tanto os brasileiros quanto os estrangeiros terão mais facilidade nas conexões”.

Sylvio Trujillo, chef do restaurante Bacuri Cozinha Regional, também reforçou a importância de mais voos para Bonito: “mostra a força e o potencial do nosso destino, amplia a oferta ao consumidor, abre um leque de oportunidades na inciativa privada e aumenta as ofertas de emprego para a população. Parabéns ao nosso prefeito e nosso governador pela captação e visão de mercado”.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, comemorou a notícia: “é uma grande conquista para todos nós. Agradeço à LATAM por acreditar no potencial do nosso município e ao governador Eduardo Riedel pelo compromisso com o nosso destino. Essa nova rota aérea é um passo importante para o fortalecimento do turismo e para atrair cada vez mais visitantes e investimentos para Bonito”.

