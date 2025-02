Turismo sustentável: Santa Catarina tem destaque no ranking dos destinos sustentáveis mais buscados no Brasil O estado também ocupa segunda posição entre os que mais procuram por destinos ecológicos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eco friendly waste management concept. Recyclyling sign in a lake shape in the middle of dense amazonian rainforest vegetation viewed from high above clouds with small yellow airplane. 3d rendering. Getty Images/iStockphoto

O termo turismo sustentável vem se popularizando no Brasil. A expressão, criada em 1992 em uma Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento e meio ambiente, remete a uma forma de turismo que alia a experiência turística com a consciência ambiental. Abarcando cinco pilares da sustentabilidade propostos pelas pela ONU - Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias - o turismo sustentável tem o objetivo de respeitar a cultura, as tradições e o meio ambiente, além de ampliar as oportunidades para o futuro.

No Brasil, já são diversos os destinos turísticos comprometidos com a ecologia e a cultura locais, que se encontram nos mais diversos estados do país. Neste cenário, a Descarbonize Soluções, energytech especializada em soluções de energia limpa, realizou um estudo que revelou que Santa Catarina tem lugar de destaque entre os destinos sustentáveis mais buscados no Brasil. Além disso, o estado ocupa a segunda colocação no ranking dos que mais procuram por destinos ecológicos.

Dentre os destinos sustentáveis mais buscados no país, Santa Catarina figura duas posições no top cinco do ranking de pousadas e hoteis mais procurados, ocupando o quarto e o quinto lugar.

‌



Abaixo, é possível conferir o ranking completo com os quinze destinos sustentáveis mais procurados pelos brasileiros nos últimos doze meses:

Fonte: Descarbonize Soluções

Quem está buscando?

‌



E os catarinenses não se destacam apenas por estarem entre os estados que mais possuem destinos sustentáveis, eles também ocupam a segunda posição entre os que mais procuram por eles. Ainda na região Sul, o Paraná também ocupa lugar de destaque na quinta posição.

O que é possível encontrar nos destinos sustentáveis

‌



O turismo sustentável busca manter as atividades turísticas de localidades que estejam próximas da natureza, sem afetar negativamente o meio ambiente, as pessoas e a comunidade local, preservando as tradições e os recursos naturais para o futuro. Ao contrário do turismo “tradicional”, ele é comprometido com a redução dos gases de efeito estufa, esgotamento de recursos naturais, excesso de lixo, gentrificação e extinção das culturas.

Além de garantir a harmonia entre o estabelecimento e a natureza ao redor, existem outras práticas que os espaços costumam conduzir para reforçar o compromisso com o meio ambiente. Entre elas, está o descarte responsável de resíduos, com a reciclagem e o tratamento de efluentes; utilização de sistemas de energia limpa, como os sistemas solares, para geração de energia e aquecimento de água; instalação de carregadores para carros elétricos; criação de uma horta própria, para produção de alimentos orgânicos; consumo de produtos locais; contratação e valorização da mão de obra local; economia e reaproveitamento da água, e compostagem de resíduos.

Além disso, as hospedagens também devem incentivar seus hóspedes a seguirem as atitudes sustentáveis durante a viagem, seja dentro do estabelecimento ou ao conhecer a comunidade local, mas também ao retornar para casa, reforçando as práticas que podem ser aplicadas no dia a dia.

Metodologia

Para descobrir os destinos sustentáveis mais buscados no Brasil, foram levantadas as buscas no Google por termos como “hotel sustentável”, “pousada sustentável”, “hotel ecológico” e “pousada ecológica”. Após o levantamento, a partir do volume de buscas, foi possível criar o ranking dos estabelecimentos sustentáveis mais procurados pelos brasileiros, com seus respectivos estados.

De forma semelhante, foram analisados os estados que mais buscaram por esses locais. Depois de levantados os volumes de busca, foi feita a proporção desses valores com o número de habitantes de cada estado, gerando o ranking que corresponde aos estados que mais buscam por destinos sustentáveis no Brasil.

As buscas realizadas correspondem ao período de dezembro de 2023 a novembro de 2024, sendo os dados mais atualizados disponibilizados pelas plataformas do Google no momento em que a pesquisa foi realizada.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.