Turkish Airlines anuncia lounge para menores desacompanhados no aeroporto de Istambul Aérea promete ainda melhorias no autoatendimento digital, cardápios redesenhados para a Classe Executiva e uma iniciativa especial a bordo para crianças Luiz Fara Monteiro 09/06/2025 - 18h31

Menus da Classe Executiva apresentam visual mais sofisticado Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines segue inovando para oferecer a melhor experiência ao cliente com o lançamento de um lounge exclusivo para menores desacompanhados no Aeroporto de Istambul. Entre outras novidades estão: recursos digitais de autoatendimento, menus renovados para a Classe Executiva e ações especiais voltadas ao público infantil.

Novidades para os jovens viajantes

Em celebração ao Dia da Soberania Nacional e das Crianças, comemorado na Turquia, a companhia incluiu um kit temático, especial inspirado em Evliya Çelebi, lendário explorador da cultura turca, para seus jovens viajantes a bordo. Nele, as crianças encontram um mapa ilustrado dos destinos da Turkish Airlines, atividades educativas e lápis de colorir — transformando o voo em uma verdadeira jornada de descobertas.

Além disso, a Turkish Airlines inaugura um lounge exclusivo para menores desacompanhados no terminal doméstico do Aeroporto de Istambul. O espaço é destinado a crianças de 7 a 12 anos que viajam sozinhas com autorização de responsáveis, e oferece poltronas reclináveis, videogames, jogos de tabuleiro, área de alimentação e estação de bebidas. Durante todo o tempo, as crianças contam com supervisão especializada e são acompanhadas até o portão designado no momento do embarque.

‌



Avanços digitais e mais autonomia para o passageiro

A companhia também entregou uma série de melhorias digitais que fortalecem sua estratégia de transformação tecnológica com foco no cliente:

‌



Cancelamento com reembolso em 24h da compra: passagens compradas no site ou aplicativo da Turkish Airlines agora podem ser canceladas nesses canais, com reembolso total, dentro de 24 horas a partir da compra – e desde que o voo esteja a mais de sete dias da data de embarque.

Novo design do cartão de embarque digital: a versão móvel do cartão de embarque passa a ter um design mais inteligível, adaptado à classe de viagem e ao status do programa de fidelidade, com informações mais acessíveis sobre portão de embarque, bagagens e status do voo.

Gastronomia a bordo aprimorada

Os menus da Classe Executiva agora apresentam um visual mais sofisticado. Em rotas com predominância de um terceiro idioma, os passageiros recebem menus bilíngues, substituindo o antigo formato com encartes separados — o que torna a leitura mais prática e acessível.

‌



Relatório “Human-Centered Experiences”

A companhia celebra ainda a nova edição do relatório anual Human-Centered Experiences, que destaca os principais avanços em produtos e serviços voltados ao consumidor. Desde 2017, a publicação reforça o compromisso da Turkish Airlines com uma experiência de viagem cada vez mais intuitiva e conectada — da ambientação da cabine ao desenvolvimento de plataformas digitais interativas.

