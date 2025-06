Turkish Airlines faz três acordos estratégicos com companhias aéreas internacionais Parcerias com TAP Air Portugal, Icelandair e Thai Airways fortalecem a conectividade global da companhia e ampliam opções para passageiros na Europa, Ásia, América do Sul e além Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/06/2025 - 19h52 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Expansão de acordos estratégicos com outras companhias Divulgação Turkish Airlines

Turkish Airlines, reconhecida como a companhia que voa para mais destinos no mundo pelo Guinness World Record®, anuncia a expansão de três acordos estratégicos com importantes companhias aéreas internacionais: TAP Air Portugal, Icelandair e Thai Airways International (THAI). As iniciativas, firmadas durante a 81ª Assembleia Geral da IATA, em Nova Déli, consolidam o posicionamento da companhia como uma das líderes em conectividade e cooperação multilateral no setor aéreo.

Aliança com a TAP Air Portugal é ampliada

A parceria entre a Turkish Airlines e a TAP Air Portugal ganha um novo escopo, proporcionando aos passageiros uma oferta ainda mais abrangente de voos integrados para destinos como Brasil, Marrocos, Catar e Ilhas Maurício, além das cidades turcas de verão, Dalaman e Bodrum.

‌



“Estamos satisfeitos em fortalecer ainda mais nossa parceria com a TAP Air Portugal. A ampliação do acordo oferece maior flexibilidade e mais opções de viagem, contribuindo para o desenvolvimento das relações comerciais e turísticas entre nossos países. Esperamos continuar essa colaboração valiosa nos próximos anos”, afirma Bilal Ekşi, CEO da Turkish Airlines.

Luís Rodrigues, CEO da TAP Air Portugal, complementa: “Por causa da estrutura da nossa malha, precisamos encontrar formas inteligentes de nos conectar ao leste. Cooperar com grandes parceiros como a Turkish Airlines é o caminho. Isso proporcionará mais opções para nossos passageiros globais e para a comunidade portuguesa visitarem novos destinos com nossa parceira.”

‌



Icelandair lança voos diretos para Istambul e amplia integração

A Turkish Airlines e a Icelandair expandem seu acordo de codeshare com o lançamento de voos diretos entre Reykjavik e Istambul, a partir de setembro de 2025, com duas frequências semanais na temporada de inverno. Com isso, a Icelandair adiciona o código de marketing da Turkish Airlines em suas operações, enquanto passa a colocar seu próprio código em voos da Turkish Airlines para destinos na Ásia, Oriente Médio e África.

‌



Bilal Ekşi, CEO da Turkish Airlines, destaca: “essa colaboração vai além de uma parceria comercial. Representa um alinhamento estratégico entre duas companhias de confiança. Com os voos diretos entre Reykjavik e Istambul e a integração de nossas malhas, abrimos novas possibilidades de tráfego e conectividade entre a Islândia, a Turquia e outras regiões”.

Bogi Nils Bogason, CEO da Icelandair, reforça: “ampliar nossa parceria com a Turkish Airlines vai oferecer aos passageiros ainda mais conectividade e uma experiência de viagem integrada em nossas redes. Essa expansão reflete nosso compromisso conjunto com a excelência em serviço e com o crescimento global sustentável.”

Parceria com a THAI já anunciada amplia integração Ásia–Europa

Anunciado no início da semana, o Acordo de Negócios Conjunto (Joint Business Agreement) entre a Turkish Airlines e a Thai Airways International (THAI) reforça a cooperação entre as duas companhias membros da Star Alliance. A iniciativa prevê o lançamento de voos em codeshare na rota Bangkok–Istambul, com início previsto para o inverno 2025–2026, sujeito à aprovação das autoridades.

“Ao estreitarmos os laços com a THAI, fortalecemos o potencial de turismo entre Turquia e Tailândia. A colaboração proporcionará experiências de viagem mais fluídas, expandirá a conectividade entre as regiões e oferecerá aos nossos passageiros mais opções por meio das nossas redes combinadas”, declarou Bilal Ekşi, CEO da Turkish Airlines.

As novas colaborações reforçam o compromisso da Turkish Airlines em aumentar a conectividade global e em estabelecer parcerias estratégicas de longo prazo. Os acordos fortalecem o papel da companhia como elo entre continentes e impulsionam o turismo e o comércio com soluções integradas e para diferentes perfis de viajantes.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.