Turkish Airlines inaugura lounge em Tóquio, o maior fora de Istambul Lounge no aeroporto de Narita terá uma área de 1.500 m², o sétimo espaço exclusivo da companhia em hubs internacionais Luiz Fara Monteiro 05/02/2025 - 13h13

Voando para mais países do que qualquer outra companhia aérea, a Turkish Airlines inaugura hoje, 5 de fevereiro, seu maior lounge no exterior, localizado no Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, no Japão. Com esta abertura, que marca o sétimo lounge internacional da companhia, a Turkish Airlines segue expandindo sua renomada hospitalidade e excelência em serviços ao redor do mundo.

Situado no Terminal 1 South Wing, Satélite 4, Portão 47, o Turkish Airlines Lounge em Narita ocupará uma área total de aproximadamente 1.500 m², após a conclusão da segunda fase. Na primeira fase o lounge já está em operação oferecendo 800 m² de conforto para até 105 passageiros. O espaço funciona diariamente das 7h30 às 21h45, e está disponível para membros Miles&Smiles Elite Plus e Elite, portadores do Miles&Smiles Elite Corporate, membros Star Alliance Gold e passageiros da Classe Executiva das companhias aéreas da Star Alliance.

Ümit Develi, VP de vendas para Ásia Oriental e Oceania da Turkish Airlines, comentou: “Estamos felizes em inaugurar nosso maior lounge internacional no Aeroporto de Narita, em Tóquio, oferecendo um ambiente que harmoniza a hospitalidade turca com a elegância japonesa, simbolizando mais de um século de relações estreitas entre nossas nações. O Turkish Airlines Lounge no Aeroporto Internacional de Narita reflete nosso compromisso em aprimorar a experiência de viagem e fortalecer nossa presença na região Ásia-Pacífico.”

O Presidente e CEO do Narita International Airport Corporation, Sr. Akihiko Tamura, declarou: “Recebemos com grande apreço a inauguração do lounge no Aeroporto de Narita. A Turkish Airlines tem desempenhado um papel fundamental na expansão da nossa rede de conexões, e é uma honra saber que escolheram Narita para sediar seu segundo lounge na Ásia. Com a ampla malha aérea da Turkish Airlines conectando o mundo, a abertura deste espaço nos permitirá oferecer ainda mais valor aos nossos passageiros. Desejamos à Turkish Airlines contínuo sucesso e esperamos fortalecer ainda mais as capacidades do Aeroporto de Narita, crescendo juntos nesta parceria.”

Projetado com foco em oferecer luxo e conforto, o Turkish Airlines Lounge em Narita oferece uma variedade de comodidades que elevam a experiência dos passageiros. Os visitantes podem desfrutar de uma seleção gastronômica em estilo buffet, com pratos da culinária turca, japonesa e do Extremo Oriente, incluindo o diferencial de ser o único lounge fora de Istambul com um forno de pide turco, que serve o prato típico fresco, durante o almoço e o jantar. Além disso, o espaço conta com áreas de relaxamento, daybeds com vista para a pista, uma sala VIP para maior privacidade e instalações como: chuveiros, banheiros acessíveis e sala de cuidados infantis.

A conectividade é garantida com Wi-Fi gratuito, telas de informações de voos e um espaço dedicado a quem precisa trabalhar. O design do lounge incorpora a tradicional arte de marmorização turca e homenageia destinos icônicos, como o Monte Fuji, retratado na entrada, refletindo o compromisso da Turkish Airlines com a arte e a cultura.

Com a adição do Turkish Airlines Lounge em Narita, a companhia passa a operar sete lounges exclusivos em aeroportos internacionais, incluindo Nairóbi, Moscou, Miami, Washington, Bangcoc e Nova York. Cada um desses espaços reafirma seu compromisso em oferecer um serviço excepcional com a calorosa hospitalidade turca, fortalecendo a conectividade de sua rede global.

