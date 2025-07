Turminha da Zooeira promete deixar viagem com crianças mais divertida a bordo da LATAM Parceria leva conteúdo para os voos domésticos, com distribuição de livrinhos e exibição da série animada por seis meses na plataforma LATAM Play Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 18h50 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h50 ) twitter

Kit de livros da Turminha da Zooeira distribuídos em voos LATAM Brasil- Divulgação Aviva

A Turminha da Zooeira acaba de ganhar um novo território de atuação. A marca de personagens da Aviva — plataforma de experiências de viagens e entretenimento também detentora da Costa do Sauípe (BA), do Rio Quente Resorts e do Hot Park (GO) — que une entretenimento e educação de forma leve e divertida, agora também está presente nos voos nacionais da LATAM Brasil com partidas a partir de São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos).

Durante o mês de julho, clientes da companhia aérea que viajam com crianças recebem livrinhos especiais a bordo – um modelo com atividades educativas e outro para colorir – com conteúdo lúdico da Turminha. Além disso, a série animada da Turminha da Zooeira, já disponível em canal próprio do Youtube, passa a integrar por seis meses o catálogo do LATAM Play – a maior plataforma de entretenimento de bordo da América do Sul – com disponibilidade para todos os passageiros via site play.latam.com (pelo celular ou tablet) em aeronaves da família Airbus A320.

“A parceria com a LATAM é um movimento muito importante para este momento de expansão da Turminha da Zooeira, que vem se consolidando como uma marca nacional de entretenimento infantil com propósito educativo e imersivo, criando relações genuínas com as crianças. Estar a bordo de uma das maiores companhias aéreas do país nos permite alcançar ainda mais famílias e levar o jeito leve e divertido da Turminha para novos públicos, reforçando nosso compromisso com experiências que criam e deixam memórias felizes”, comenta Edson Cândido, Diretor de Marketing e Vendas da Aviva.

“Estamos muito felizes em elevar ainda mais a experiência de viagem das famílias a bordo dos nossos voos, especialmente para quem viaja com crianças. A parceria com a Turminha da Zooeira reforça o nosso compromisso em oferecer entretenimento de qualidade, educativo e divertido, tornando cada jornada ainda mais especial. Queremos que nossos clientes sintam-se acolhidos e tenham momentos de lazer desde o embarque até o destino, seja com atividades a bordo ou com o conteúdo exclusivo no LATAM Play”, afirma Ricardo Oliveira, head de Parcerias e Estratégias para o Cliente do Grupo LATAM Airlines.

Com seis personagens que conquistam famílias nos destinos da Aviva e no YouTube, a Turminha da Zooeira traduz a proposta de entretenimento da Aviva ao transformar o brincar em uma poderosa ferramenta de aprendizado. Com histórias envolventes, a Turminha estimula a curiosidade e o cuidado com o mundo ao redor, promovendo a educação por meio de experiências afetivas, criativas e acessíveis para todas as idades, estimulando o conhecimento sobre questões importantes, como o meio-ambiente, por exemplo.

Sobre a Aviva:

A Aviva é uma plataforma de viagens e entretenimento com o propósito de fazer famílias felizes em paraísos integrados à natureza, com hospitalidade, gastronomia, lazer e diversão. É detentora do Hot Park, um dos melhores e mais visitados parques aquáticos do mundo, e dos dois maiores resorts do Brasil de praia e campo, respectivamente, a Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente Resorts (GO). Com 12 hotéis e 2.600 apartamentos, atende mais de 2,2 milhões de clientes por ano e gera mais de 18,5 mil empregos diretos e indiretos. É precursora no modelo de timeshare no Brasil, por meio da sua área de Fidelização, que oferece serviços exclusivos em seus destinos. A Aviva também é responsável pela Turminha da Zooeira, que tem conteúdo próprio de entretenimento com uma série animada e fará parte da temática do futuro Hot Park Costa do Sauípe.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.