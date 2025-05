Turquia avalia multar em R$ 400 passageiros que se levantarem antes da parada do avião Autoridades anunciam penalidade aos que desafivelarem os cintos ou ocuparem o corredor antes da indicação para abrirem os compartimentos superiores Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/05/2025 - 09h31 (Atualizado em 28/05/2025 - 10h42 ) twitter

Passageiros que se levantarem antes da completa parada do avião serão multados na Turquia Luiz Fara Monteiro/RECORD

Os passageiros apressados e impacientes que burlam as determinações de segurança e se levantam antes da indicação dos tripulantes serão penalizados na Turquia. A circular emitida pelas autoridades ainda não especifica o valor da multa, mas relatos da mídia turca sugerem que serão impostas notificações de até US$ 70 (quase R$ 400).

Aqueles que desafivelarem os cintos de segurança, acessarem os compartimentos superiores ou ocuparem o corredor antes que o avião pare completamente agora enfrentam multas de acordo com novas regulamentações emitidas pela autoridade de aviação civil do país.

As regras atualizadas, que visam aumentar a segurança e garantir um desembarque mais organizado, entraram em vigor no início deste mês. Elas foram adotadas após reclamações de passageiros e inspeções de voo indicarem um número crescente de violações de segurança durante o taxiamento após o pouso, segundo a Diretoria Geral de Aviação Civil da Turquia.

Não é incomum na Turquia que passageiros se levantem ou se movam na cabine logo após o pouso do avião, o que muitas vezes leva a um desembarque caótico.

‌



Conforme as novas regulamentações, as companhias aéreas comerciais que operam voos na Turquia são obrigadas a emitir uma versão revisada do aviso padrão de bordo para permanecerem sentados, alertando que as violações serão documentadas e relatadas, de acordo com uma circular emitida pela autoridade de aviação.

Os passageiros também são lembrados de esperar que os que estão na frente saiam primeiro, em vez de correr na frente. Algo básico, mas que lá, assim como aqui no Brasil, muita gente que senta atrás esquece do acordo de conveniência.

‌



A determinação de se levantar segue, antes de mais nada, regras de segurança. Acidentes e incidentes no pátio dos aeroportos não são raros. Aeronaves em modo de taxiamento estão suscetíveis a ocorrências, como colisões, por exemplo. A desculpa de voo atrasado ou conexões apertadas não justificam a soltura do cinto antes do momento autorizado.

“Apesar dos anúncios informando aos passageiros sobre as regras, muitos estão se levantando antes que a aeronave chegue às suas posições de estacionamento e antes que o sinal do cinto de segurança seja desligado”, observou a autoridade de aviação.

‌



“Esse comportamento compromete a segurança dos passageiros e da bagagem, desconsiderando a satisfação e a prioridade de saída dos demais viajantes”, afirmou.

A Turquia é um destino turístico popular, atraindo milhões de turistas todos os anos.

