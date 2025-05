Empresa lança assento na vertical para avião e passageiros podem pagar menos para viajar ‘em pé’ Designer por trás da invenção revela o quão confortáveis ​​são as poltronas, mas admite que o “conceito” dificilmente decolará tão cedo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/05/2025 - 10h18 (Atualizado em 25/05/2025 - 10h34 ) twitter

Skyrider 2.0: viagens em pé Aviosonteriors

Você que anda reclamando sempre dos preços das passagens aéreas pode se animar com uma luz no fim do túnel. Mas bem no fim do túnel mesmo... Chegou o Skyrider 2.0, um novo estilo de assento que poderá em breve – quem sabe – ser introduzido em companhias aéreas de baixo custo para voos de curta distância. Embora isso signifique que você não pagará tanto pela sua passagem – e os voos podem não consumir tanto combustível – você precisará de um pouco de força muscular para usá-lo.

Uma empresa italiana de design de assentos por trás do Skyrider 2.0, jura que um dia – um dia – o “assento em pé” pode se tornar realidade para turistas, especialmente nas chamadas “low cost”, companhias que cobram menos pelos bilhetes e, consequentemente, oferecem serviços mais modestos. Apesar do otimismo, a empresa admite, no entanto, que o “conceito” dificilmente decolará tão cedo.

Mas, mesmo assim, os criadores revelaram como é realmente sentar nesses assentos.

A Aviosonteriors produz assentos de classe executiva de luxo para jatos particulares e companhias aéreas ao redor do mundo e criou um protótipo físico do design futurista de assentos em pé na sede da empresa na cidade de Latina, perto de Roma. Quem curte notícias futuristas da aviação já viu aeronaves com teto transparente de vidro, aviões que darão a volta ao mundo em poucas horas, viagens comerciais para a Lua e por aí vai...

O conceito não convencional de assento em pé em aviões despertou o interesse dos turistas desde que foi publicado pela primeira vez em 2012, com designers sugerindo que poderia ser uma maneira de economizar dinheiro para companhias aéreas e passageiros no futuro. (No Brasil acreditaram um dia que a cobrança por bagagem despachada poderia baratear as passagens aéreas, lembram?)

Descrito como “um exercício provocativo em inovação de design, desafiando os limites do que as viagens aéreas podem um dia parecer”, segundo as atuais regulamentações de segurança das companhias aéreas, os bilhetes de assento em pé não são algo que os turistas poderão comprar tão cedo.

No conceito do Skyrider 2.0 você estará inclinado, não relaxado, em um ângulo de 45 graus, com o peso nas pernas e nos músculos do core (centro do corpo), e com o cinto de segurança afivelado. Acredita-se que eles não só aumentarão a capacidade de passageiros em até 20%, como também tornarão os aviões muito mais leves (e, portanto, consumirão muito menos combustível), já que pesam cerca de metade do peso dos assentos comuns.

Incline-se, não fique deitado: você descansará em um ângulo de aproximadamente 45°, com o peso nas pernas e nos músculos do core — pense nisso como um mini treino.

Estrutura extremamente leve: cada assento pesa aproximadamente metade do peso de um assento comum, o que reduz o consumo de combustível.

Cinto de segurança: Sim, há cinto de segurança, sem queda livre no meio da turbulência.

Ao reduzir o volume e diminuir o espaço entre as fileiras, os inventores acreditam que os voos com duração de duas horas ou menos economizarão combustível e ficarão viáveis a uma viagem mais econômica

Skyrider 2.0 x - @williamlegate

No entanto, um porta-voz da Aviosonteriors disse ao MailOnline Travel que um protótipo físico dos assentos acolchoados estilo bicicleta — que permitem que os passageiros se inclinem em um ângulo sem sentar completamente — já foi fabricado.

O protótipo é mantido na sede da empresa e seus funcionários testaram o design inovador.

Ao revelar como é sentar/ficar em pé, o porta-voz hesitou sobre o quão confortável o assento era quando o experimentou.

Embora nenhuma companhia aérea tenha confirmado seus planos de investir no novo estilo de assentos para suas aeronaves, aparentemente algumas aéreas de baixo custo da Espanha e do Leste Europeu demonstraram interesse no novo estilo. O chefe da Ryanair (falou em pão-durice, é com a Ryanair mesmo), Michael O’Leary, disse em 2012 que queria aviões equipados com 10 fileiras de assentos tipo sela, e que eles poderiam ser vendidos pelo equivalente a R$ 7,60 (£ 1).

